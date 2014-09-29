中国资管：上周40款集合信托产品发行，平均募集规模下降期限延长

路透北京9月29日 - 中国西南财经大学信托与理财研究所与普益财富联合发布的信托理财周报显示，上周（9月20日-9月26日）共有23家信托公司发行了40款集合信托产品，发行量环比增加3款。

40款新发行产品中，共有38款公布了募集规模，平均计划募集规模为1.93亿元，环比下降0.03亿元，降幅为1.51%。按照平均规模推算，上周发行的信托产品总计划募集规模为77.34亿元，环比增加4.70亿元，增幅为6.47%。

其中，募集规模最大的是湖南信托发行的“芙蓉聚金集合资金信托计划”，募集规模为10.00亿元，这是一款证券投资类产品。

从期限上看，40款新发行产品中，共有38款公布了期限，平均期限20.92个月，环比延长0.21个月。

上周发行信托产品期限和收益结构如下：

期限 发行数 平均最高预期收益率 环比变化

12个月期 8 9.24% 下降0.33个百分点

24个月期 23 10.25% 下降0.10个百分点

从资金运用领域来看，基础设施领域产品发行了13款，房地产领域产品发行了11款，工商企业领域产品发行了7款，金融领域产品发行了4款，其他领域产品发行了5款。

从资金运用方式上看，权益投资领域产品发行了16款，贷款运用领域产品发行了15款，股权投资和债权投资领域产品各发行了3款，组合运用、证券投资领和其他领域产品各发行了1款。

**成立集合信托产品58款**

上周共有28家信托公司成立了58款集合信托产品，发行量环比增加16款。

58款成立产品中，41款产品公布了成立规模，平均成立规模为1.20亿元，环比下降0.62亿元，降幅为33.92%。

其中，本周成立规模最大的是重庆信托成立的“金融街优质商业项目信托计划”，募集规模为15.00亿元。

上周共有32款新成立产品公布了期限，平均期限17.88个月，环比缩短9.69个月。上周共有21款新成立产品公布了预期收益，平均预期收益率9.44%，环比上升0.39个百分点。

从资金运用领域来看，证券投资领域产品成立了20款，房地产和基础设施领域产品各成立了8款，工商企业领域产品成立了6款，金融领域产品成立了3款，其他领域产品成立了13款。