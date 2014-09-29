中国金融：银监会称必须大力化解信用风险，加快不良贷款核销

国际油市：油价连跌六日后小涨，但市场依然承压
路透新加坡4月25日 - 油价周一小幅走高，但市场仍承压。油价之前连续六个交易日下滑，因交易员不再相信主要产油国的减产承诺将控制住过量供应。目前全球市场燃油供应过多。
路透北京9月29日 - 中国银监会副主席阎庆民称，必须大力化解信用风险。全力化解部分敏感行业风险，加快不良贷款核销；注意平台贷款结构变化的风险；着力防范联保互保风险。严格控制操作风险。
周一刊登在银监会网站上的新闻稿援引阎庆民在2014年股份制商业银行行长联席会上的讲话表示，产品服务须确保足够的透明度，避免过度复杂，确保客户有充分的知情权和选择能力。
同时，必须与风险管控能力相匹配，通过改革创新开发新的利润增长点时，必须充分考虑自身风险承受能力，要在明晰责任、严格设限、风险可控的前提下开展业务。
”在盘活存量上，不断拓展处置渠道，加强并购整合与重组清收，真实、完整地反映不良资产，加大不良资产处置力度。”阎庆民说。
而在用好增量上，要坚持有保有压、有扶有控、有进有退的原则，严格执行差异化信贷政策，加大对重点领域和金融服务薄弱地区的信贷支持。
阎庆民并指出，必须高度重视信息科技风险。深入分析排查风险隐患，切实提高信息科技风险管理水平，采取有力措施防范相关风险，确保异常状况和突发故障得到及时发现和妥善处置，保障银行稳健审慎经营。
据中国银监会统计，截至2014年6月末，全国股份制商业银行占银行业金融机构资产总额的18.52%，同比上升0.5个百分点；平均资本充足率10.92%，同比上升0.5个百分点。6月末，全国股份制商业银行小微企业贷款余额达3.27万亿元人民币，同比增长19.34%，占银行业全部小微贷款余额的比例达17.13%。（完）
详情参见银监会网页 here
(发稿 谢衡; 审校 黄凯)
路透新加坡4月25日 - 油价周一小幅走高，但市场仍承压。油价之前连续六个交易日下滑，因交易员不再相信主要产油国的减产承诺将控制住过量供应。目前全球市场燃油供应过多。
路透4月24日 - 全球最大金矿商Barrick Gold周一公布季度获利逊于预期，同时对旗下阿根廷金矿下调产量预估并上调成本。该金矿近期发生含氰化物溶液泄漏事故，为18个月里第三次。
路透上海4月25日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇 率指数周二较上日跌0.22%至92.7；SDR篮子指数跌至94.34，BIS篮子指数跌至93.63；CFETS 指数逼近记录新低，SDR指数和BIS指数则均创新低。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌2.25%，SDR篮子指数跌1.21%，BIS指数跌2.71% 。2016年全年CFETS人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38% 。 CFETS篮子部分主要货币 今日中间价 较上日升贬点 数 人民币 6.8833 -160 欧元 7.4763 -139 日圆 6.2746 -313 港元