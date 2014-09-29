台湾股市：连三跌续创四个月低位，年线附近筑底试图反弹

路透台北9月29日 - 台湾股市周一连三日收跌，续创四个月收盘低位。分析师指出，受到今日9月新加坡摩台指压低结算影响，台股续创波段新低，不过目前技术指标皆出现超跌迹象，短线试图在年线8,830点附近筑底并寻找反弹契机。

台湾加权股价指数 收低0.32%或29.06点至8,960.76点，收盘前低为5月21日的8,862.42点；今日成交初值 为831.76亿台币，上日修正后为855.44亿。

国泰证期顾问处协理简伯仪指出，台股加权指数从高档修正至今跌幅已达500-600点，短线试图在8,830点年线附近筑底，10月上旬有机会酝酿跌深反弹，本周主要交投区间暂看在8,800-9,150点间底档整理。

〞香港占中对台股中性偏多，〞他说。

他并指出，原先香港股市受惠于沪港通题材吸引大批资金流入，短线香港股市略受累于示威活动事态扩大，原本要出走的资金可望留在台湾。

当地时间14:07，香港股市周一跌幅扩大至2.2%，此前当地支持民主的示威者与警方发生冲突，成为香港回归近20年以来发生的最严重的一次骚乱。

此外，富兰克林华美第一富基金经理人周书玄表示，目前外资仍为影响台股表现的主要力量，但观察外资期货部位从8月初低点开始增加空单后，即便历经指数反弹，其避险部位仍相对偏高，且9月再度跌破季线后，外资态度更明显偏空，研判在成交量持续缩减下，台股短线仍会反覆测试9,000点位置。

从资金流向来看，他认为，美元升值确实造成部分资金撤出，尤其许多利差交易(carry trade)的资金面临较大的报酬压力，使新兴市场成为本波回档受害者，而台股在新兴市场中又属于高基期，很容易成为外资短线卖超对象。