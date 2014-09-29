台湾股市：连三跌续创四个月低位，年线附近筑底试图反弹

香港个股：ASM太平洋遭控股股东减持21亿港元股份，盘初跌6%后收窄
路透香港4月25日 - 半导体器材制造商ASM太平洋周二公布控股股东ASMI减持21亿港元股份后，盘初一度跌6%，随后跌幅收窄。
路透台北9月29日 - 台湾股市周一连三日收跌，续创四个月收盘低位。分析师指出，受到今日9月新加坡摩台指压低结算影响，台股续创波段新低，不过目前技术指标皆出现超跌迹象，短线试图在年线8,830点附近筑底并寻找反弹契机。
台湾加权股价指数 收低0.32%或29.06点至8,960.76点，收盘前低为5月21日的8,862.42点；今日成交初值 为831.76亿台币，上日修正后为855.44亿。
国泰证期顾问处协理简伯仪指出，台股加权指数从高档修正至今跌幅已达500-600点，短线试图在8,830点年线附近筑底，10月上旬有机会酝酿跌深反弹，本周主要交投区间暂看在8,800-9,150点间底档整理。
〞香港占中对台股中性偏多，〞他说。
他并指出，原先香港股市受惠于沪港通题材吸引大批资金流入，短线香港股市略受累于示威活动事态扩大，原本要出走的资金可望留在台湾。
当地时间14:07，香港股市周一跌幅扩大至2.2%，此前当地支持民主的示威者与警方发生冲突，成为香港回归近20年以来发生的最严重的一次骚乱。
此外，富兰克林华美第一富基金经理人周书玄表示，目前外资仍为影响台股表现的主要力量，但观察外资期货部位从8月初低点开始增加空单后，即便历经指数反弹，其避险部位仍相对偏高，且9月再度跌破季线后，外资态度更明显偏空，研判在成交量持续缩减下，台股短线仍会反覆测试9,000点位置。
从资金流向来看，他认为，美元升值确实造成部分资金撤出，尤其许多利差交易(carry trade)的资金面临较大的报酬压力，使新兴市场成为本波回档受害者，而台股在新兴市场中又属于高基期，很容易成为外资短线卖超对象。
本地时间14:15时，亚洲股市表现跌多涨少，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 走跌1.39%，仅日股 及沪综指 上涨，涨幅各为0.5%、0.19%。(完)
路透香港4月25日 - 半导体器材制造商ASM太平洋周二公布控股股东ASMI减持21亿港元股份后，盘初一度跌6%，随后跌幅收窄。
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 5月4日 商品及服务收支(亿澳元) 2月 顺差35.74 顺差13.02 出口(较前月) +1% -3.0% 进口(较前月) -5% +4.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
路透新加坡4月25日 - 油价周一小幅走高，但市场仍承压。油价之前连续六个交易日下滑，因交易员不再相信主要产油国的减产承诺将控制住过量供应。目前全球市场燃油供应过多。