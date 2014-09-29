版本:
中国
货币新闻 | 2014年 9月 29日 星期一 16:38 BJT

台湾央行：共发行2,093.6亿台币存单，存单发行余额减44.6亿

路透台北9月29日 - 台湾央行周一公布，共发行2,093.6亿台币存单。与今日存单到期金额2,138.2亿相较，存单发行余额减44.6亿。

央行存单各天期发行金额如下：

天期 　利率% 金额(亿台币)

28天期 0.87 2,051.60

91天期 0.93 31.00

182天期 1.05 11.00

央行上日共发行1,103亿台币存单。

央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额 为6兆(万亿)8,530.8亿台币。

拆款中心资料 显示，修正后上周五超额准备为91亿台币，至周日累积超额准备为2,422亿台币、加计前期1%的超额准备为3,027亿台币。(完) (记者 董永年; 审校 张喜良)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐