台湾央行：共发行2,093.6亿台币存单，存单发行余额减44.6亿

路透台北9月29日 - 台湾央行周一公布，共发行2,093.6亿台币存单。与今日存单到期金额2,138.2亿相较，存单发行余额减44.6亿。

央行存单各天期发行金额如下：

天期 利率% 金额(亿台币)

28天期 0.87 2,051.60

91天期 0.93 31.00

182天期 1.05 11.00

央行上日共发行1,103亿台币存单。

央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额 为6兆(万亿)8,530.8亿台币。