澳洲股市：收跌至逾七个月最低水准，矿业股因铁矿石疲软而承压

香港个股：ASM太平洋遭控股股东减持21亿港元股份，盘初跌6%后收窄
路透香港4月25日 - 半导体器材制造商ASM太平洋周二公布控股股东ASMI减持21亿港元股份后，盘初一度跌6%，随后跌幅收窄。
路透悉尼9月29日 - 澳洲股市周一下跌0.93%，至2月以来最低水准，因铁矿石价格持续拖累矿商，此外投资者也担心香港示威活动扩大。
澳股S&P/ASX 200指数 收盘下跌49.22点至5,264.20点。上周该指数下挫2.2%，为连续第五周下行，也是自1月以来的最长连跌。(完)
路透香港4月25日 - 半导体器材制造商ASM太平洋周二公布控股股东ASMI减持21亿港元股份后，盘初一度跌6%，随后跌幅收窄。
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 5月4日 商品及服务收支(亿澳元) 2月 顺差35.74 顺差13.02 出口(较前月) +1% -3.0% 进口(较前月) -5% +4.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
路透新加坡4月25日 - 油价周一小幅走高，但市场仍承压。油价之前连续六个交易日下滑，因交易员不再相信主要产油国的减产承诺将控制住过量供应。目前全球市场燃油供应过多。