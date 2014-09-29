澳洲股市：收跌至逾七个月最低水准，矿业股因铁矿石疲软而承压

路透悉尼9月29日 - 澳洲股市周一下跌0.93%，至2月以来最低水准，因铁矿石价格持续拖累矿商，此外投资者也担心香港示威活动扩大。

澳股S&P/ASX 200指数 收盘下跌49.22点至5,264.20点。上周该指数下挫2.2%，为连续第五周下行，也是自1月以来的最长连跌。(完)