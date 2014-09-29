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亚洲 | 2014年 9月 29日 星期一 14:27 BJT

韩国股市：小幅收跌，因中国工业数据疲软

路透9月29日 - 韩国股市周一微跌，因中国周末发布的工业利润数据疲软。中国是韩国最大的出口目的地。

韩国综合股价指数 微跌0.25%，收在2,026.60点。

对中国需求状况敏感的类股表现最差。浦项钢铁 大跌4.5%，大宇造船 下挫4.3%。(完)
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