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亚洲 | 2014年 9月 29日 星期一 14:30 BJT

韩国汇市：韩元兑美元跌近1%，因美元强势未改

路透首尔9月29日 - 韩元 周一下跌近1%，至4月7日以来最低收盘水平，因在美国强劲经济数据推动下，美元延续全线走强势头，美元指数触及四年新高。

韩元兑美元 在韩国交易时段收盘时报1,053.8，上周五收报1,044.4，跌破关键心理阻力位1,050。(完)

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