韩国汇市：韩元兑美元跌近1%，因美元强势未改

香港个股：ASM太平洋遭控股股东减持21亿港元股份，盘初跌6%后收窄
路透香港4月25日 - 半导体器材制造商ASM太平洋周二公布控股股东ASMI减持21亿港元股份后，盘初一度跌6%，随后跌幅收窄。
路透首尔9月29日 - 韩元 周一下跌近1%，至4月7日以来最低收盘水平，因在美国强劲经济数据推动下，美元延续全线走强势头，美元指数触及四年新高。
韩元兑美元 在韩国交易时段收盘时报1,053.8，上周五收报1,044.4，跌破关键心理阻力位1,050。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 王颖；审校 张荻)
路透香港4月25日 - 半导体器材制造商ASM太平洋周二公布控股股东ASMI减持21亿港元股份后，盘初一度跌6%，随后跌幅收窄。
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 5月4日 商品及服务收支(亿澳元) 2月 顺差35.74 顺差13.02 出口(较前月) +1% -3.0% 进口(较前月) -5% +4.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
路透新加坡4月25日 - 油价周一小幅走高，但市场仍承压。油价之前连续六个交易日下滑，因交易员不再相信主要产油国的减产承诺将控制住过量供应。目前全球市场燃油供应过多。