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货币新闻 | 2014年 9月 29日 星期一 15:01 BJT

泰国经济：财政部称今年GDP增幅不会低于1.6%

路透曼谷9月29日 - 泰国财政部周一表示，今年泰国出口增幅将不及预期，但经济增幅应至少达到1.6%，而非之前预期的2%。

泰国财政部官员Kritsada Jinavijarana表示，“出口增幅可能不及之前的预期，因此国内生产总值(GDP)增幅可能也不如之前预期...但至少不会低于1.6%.”

泰国财政部此前预计今年出口增幅为1.5%。

泰国央行上周五将出口增幅预期从3%下修至零，但今年的GDP增幅预期维持在1.5%不变。(完) (编译 王颖；审校 艾茂林)
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