泰国经济：财政部称今年GDP增幅不会低于1.6%

澳洲经济指标总览--4月25日
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 5月4日 商品及服务收支(亿澳元) 2月 顺差35.74 顺差13.02 出口(较前月) +1% -3.0% 进口(较前月) -5% +4.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
路透曼谷9月29日 - 泰国财政部周一表示，今年泰国出口增幅将不及预期，但经济增幅应至少达到1.6%，而非之前预期的2%。
泰国财政部官员Kritsada Jinavijarana表示，“出口增幅可能不及之前的预期，因此国内生产总值(GDP)增幅可能也不如之前预期...但至少不会低于1.6%.”
泰国财政部此前预计今年出口增幅为1.5%。
泰国央行上周五将出口增幅预期从3%下修至零，但今年的GDP增幅预期维持在1.5%不变。(完) (编译 王颖；审校 艾茂林)
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 5月4日 商品及服务收支(亿澳元) 2月 顺差35.74 顺差13.02 出口(较前月) +1% -3.0% 进口(较前月) -5% +4.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
路透新加坡4月25日 - 油价周一小幅走高，但市场仍承压。油价之前连续六个交易日下滑，因交易员不再相信主要产油国的减产承诺将控制住过量供应。目前全球市场燃油供应过多。
从4月20日高位53.55美元走出的小型五浪周期已完成，现可能出现部分或全部反转。小时图平滑异同移动平均线(MACD)呈现多头背离，也暗示反弹时机来临。