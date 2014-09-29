《交易视点》四季度中国高等级信用债表现或不及中低评级品种--中信证券

路透上海9月29日 - 中国中信证券 发布的四季度信用产品投资策略报告认为，从整体环境看，在偏弱的基本面、温和的通胀水平、相对稳定的资金利率背景下，市场环境整体偏正面；但高等级品种期限利差、信用利差已降至历史偏低水平，四季度表现可能弱于中低评级品种。

此外，AA与AAA长端等级利差维持高位，存在收窄空间；对于交易所高收益债券，受较高收益和风险情绪上行影响或带来投机机会。

**对市场环境的总体判断**

流动性方面，四季度7天回购利率均值预计在3.0%-3.5%左右，资金面相对较为稳定；而基本面仍然偏弱，利率风险有限；若低于预期,基础利率有进一步下行的可能，

四季度信用债供给可能维持高位，需求方面，广义基金、交易所对信用产品（特别是息差较高的品种）的需求仍保持强劲。

信用风险上，周期性行业如煤炭、钢铁、化工、有色、航运业绩仍偏弱，地方政府债务风险相对可控；评级下调潮的负面影响可能相对有限，但仍关注中小企业发生信用风险的可能；

总体来看，市场环境仍较稳定，基本面仍然偏弱、通胀压力不大，市场面临的整体风险较小，需要关注定向宽松政策对基本面的支撑及资金面可能的波动；产业债评级下调潮冲击有限，但弱基本面使得低评级债券仍然会受到负面消息因素的困扰。

而债券期限利差已降低历史偏低水平，进一步缩窄的空间有限；在当前市场环境下，高等级信用利差可能维持低位震荡，后续走强有赖于基础利率产品收益率的下行。

**适度提升风险偏好**

类属配置：以信用产品为主，适量配置利率产品；PPN(非公开定向债务融资工具)和ABN(资产支持票据)仍有一定的溢价，对流动性要求不高的投资者，可以适量进行配置。

考虑到中高等级债券绝对收益率相对较高，可以作为配置的主力品种；考虑到低评级债券的息差优势，可适当增加配置比例，建议规避周期性行业；对于交易所高收益债券，受较高收益和投资情绪影响或带来投机机会。

信用债的期限选择：市场情绪温和，利率上浮风险有限，建议期限以3年期品种为主，适度配置5年期高等级品种。

投资时机选择：资金或基本面波动带来收益率调整，或带来配置机会；建议按照30%、30%和40%的比例配置AA+和AA级CP、AA+和AA级中票、优质城投债和公司债。(完)