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亚洲 | 2014年 9月 29日 星期一 16:28 BJT

台湾债市：指标五年公债殖利率微收低，反应20年新券未如预期标高

* 指标五年公债殖利率微收低
    * 反应20年新券未如预期标高
    * 短线五年新券交投区间料在1.30-1.35%

    路透台北9月29日 - 台湾指标五年公债103/15 周一在发行前交易殖利率微
幅收低。交易员认为，随着20年新券得标利率落在市场预估的区间低位，带动五年券103/15
殖利率从近六年高位小幅拉回，短线料持平稍事整理，静待美债释出进一步指引。
    
    交易商指出，短期台债可望反应20年新券得标结果的利多，但五年券103/15发行前交易
的平均成本约为1.31%，因此推估该券殖利率在1.31%下方的压力较大，近期该券可能暂在1.
30-1.35%区间盘整。
        
    “20年新券标得很中性，国际板美元债对台债买盘稀释程度并没有太高。〞一位外银台
债交易员说。
    
    他并称，尽管国际板美元债券吸金，但寿险业仍势必配置部分台币长年期公债部位，目
前看来国际板美元债对公债影响相对小，反而是排挤到台币公司债的资金需求。
    
    台湾央行周一表示，财政部委托标售的20年103/14期公债 得标利率为2.26
5%。该利率落于市场预估的2.265-2.30%区间低位，较上次同年期公债标售得标利率2.15%走
升11.5个基点。 
 
    
    **20年新券标售后回归市场机制**
    
    交易员表示，在20年长券标售的变数去除后，台债将回归市场机制，若以银行间隔夜拆
款利率0.388%推算，目前五年券养券利差将近95个基点，加以第四季只有五年公债103/15释
出400亿台币筹码，对银行等终端买盘仍具有一定程度的吸引力。
    
    “先僵在这边，后续就等美国非农就业数据出炉。”一位证券台债交易员说。
    
    国际债市仍为台债关键指标，他们也指出，攸关美联储升息时点的美国非农就业数据将
于周五出炉，短线重大数据公布在即，预期美债暂难跳脱既有区间，本周台债区间盘整的可
能性较高。
    
    美国中短期公债价格上周五下滑，受太平洋投资管理公司(PIMCO)投资长葛罗斯跳槽到
竞争对手骏利资产管理集团 的消息拖累。指标10年期公债 尾盘跌5/32，
收益率报2.53%，周四尾盘报2.51%，该收益率盘中触及2.55%高位，当周10年期公债收益率
势将创下四周最大单周跌幅。 
    
         收盘价                  涨跌幅    报价(%)          区间(%)    成交值
 年期      期别                  (基点)                              (亿台币)
    5    103/15                   -0.65     1.3340    1.3300-1.3420      34.0
   20    103/14                   -2.00     2.2700    2.2700-2.2800       2.5
      
    本周金融市场重要经济数据和事件有：        
    9/29(一)：英国8月消费者信贷和抵押贷款发放数据、欧元区9月企业景气指数、美国8
月实质个人支出和个人所得、美国8月成屋待完成销售指数、韩国8月工业生産和服务业産出
、日本8月工业生産和零售销售、美国芝加哥联储总裁埃文斯和美国财政部副部长拉斯金在
全美商业经济协会年会上讲话；
    9/30(二)：汇丰9月中国制造业PMI终值、英国央行货币政策委员会委员迈尔斯在伦敦政
治经济学院讲话、欧洲央行执委会委员劳滕施莱格在年度监管大会上讲话、挪威央行总裁奥
尔森在北欧联合银行货币经济中心座谈会上讲话、德国9月就业数据、英国第二季GDP、企业
投资和经常帐终值、欧元区8月失业率、美国9月芝加哥PMI、美国9月消费者信心指数、日本
央行第三季短观大型制造业景气指数；    
    10/1(三)：中国9月官方制造业PMI、冰岛央行宣布利率决定、日本9月制造业PMI、英法
德意四国和欧元区9月制造业PMI、美国9月ADP民间就业岗位、美国9月Markit制造业PMI终值
、美国9月ISM制造业指数；
    10/2(四)：澳洲8月商品和服务进出口及贸易收支、英国央行发布季度政策声明、欧洲
央行管委会会议宣布利率决定、欧元区8月PPI、美国9月Challenger企业计划裁员人数、美
国8月工厂订单和耐久财订单修正值；
    10/3(五)：中国9月官方非制造业PMI、挪威央行副总裁Jon Nicolaisen与央行投资管理
部门的首席风险官Jan Thomsen对央行在当地的分支网络发表讲话、德英法意四国及欧元区9
月服务业PMI、欧元区8月零售销售、美国9月非农就业岗位、美国8月国际贸易收支。    
     
         30      103/12                     没有成交
         20      103/14                       2.2700
         10      103/13                     没有成交
          5      103/15                       1.3340
          2       103/1                     没有成交
 (完)      

 (记者 詹静宜; 审校 曾祥进)
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