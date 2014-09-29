日本股市：日经指数受美国经济成长数据提振走高，但软银下跌

香港个股：ASM太平洋遭控股股东减持21亿港元股份，盘初跌6%后收窄
路透香港4月25日 - 半导体器材制造商ASM太平洋周二公布控股股东ASMI减持21亿港元股份后，盘初一度跌6%，随后跌幅收窄。
不过，软银 下跌1.2%，投资者尚未厘清软银洽谈收购美国动画制作公司梦工厂 的意义。
“软银的核心业务是移动通讯，尚不清楚该公司在动画领域的计划。”Ichiyoshi Asset Management首席基金经理Mitsushige Akino说。
东证股价指数 收涨0.4%，报1,337.30，交投清淡，日内成交量仅有18.5亿股，为9月8日以来低位。
JPX-日经400指数 亦收高0.4%至12,163.84。(完)
路透香港4月25日 - 半导体器材制造商ASM太平洋周二公布控股股东ASMI减持21亿港元股份后，盘初一度跌6%，随后跌幅收窄。
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 5月4日 商品及服务收支(亿澳元) 2月 顺差35.74 顺差13.02 出口(较前月) +1% -3.0% 进口(较前月) -5% +4.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
路透新加坡4月25日 - 油价周一小幅走高，但市场仍承压。油价之前连续六个交易日下滑，因交易员不再相信主要产油国的减产承诺将控制住过量供应。目前全球市场燃油供应过多。