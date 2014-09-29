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亚洲 | 2014年 9月 29日 星期一 14:42 BJT

日本股市：日经指数受美国经济成长数据提振走高，但软银下跌

不过，软银 下跌1.2%，投资者尚未厘清软银洽谈收购美国动画制作公司梦工厂 的意义。

“软银的核心业务是移动通讯，尚不清楚该公司在动画领域的计划。”Ichiyoshi Asset Management首席基金经理Mitsushige Akino说。

东证股价指数 收涨0.4%，报1,337.30，交投清淡，日内成交量仅有18.5亿股，为9月8日以来低位。

JPX-日经400指数 亦收高0.4%至12,163.84。(完)
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