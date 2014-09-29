菲美在南海有争议水域附近展开军演

国际油市：油价连跌六日后小涨，但市场依然承压
路透新加坡4月25日 - 油价周一小幅走高，但市场仍承压。油价之前连续六个交易日下滑，因交易员不再相信主要产油国的减产承诺将控制住过量供应。目前全球市场燃油供应过多。
(本文由路透中文网编译提供)
路透马尼拉9月29日 - 数千菲律宾和美国士兵周一开始在南海有争议水域附近进行年度军事演习，检验两国对紧急情况的反应。
该演习历时11天，近5,000名美国和菲律宾士兵将参加，地点位于接近南沙群岛的菲律宾巴拉望岛和距离黄岩岛仅160公里的三描礼士省吕宋岛。
该空中和海上联合军事演习名为“菲律宾双边演习(Phiblex)”，将更加专注于海上安全和领土防卫行动。
“我们希望从美国海军陆战队学到新的技术。”菲律宾第三海军陆战旅公共事务负责人Reyson Talingdan对记者说道。
美国两栖舰“贝里琉”号（USS Peleliu）和“日耳曼城”号（USS Germantown）将参加演习。演习将涉及小艇突击、海滩登陆、空中实弹、机械化装甲和跳伞等。
“实战训练演习将给菲律宾和美国士兵提供继续提高技术、分享最佳做法和加强合作的机会。”美国驻菲律宾大使馆在声明中称。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
路透新加坡4月25日 - 油价周一小幅走高，但市场仍承压。油价之前连续六个交易日下滑，因交易员不再相信主要产油国的减产承诺将控制住过量供应。目前全球市场燃油供应过多。
路透4月24日 - 全球最大金矿商Barrick Gold周一公布季度获利逊于预期，同时对旗下阿根廷金矿下调产量预估并上调成本。该金矿近期发生含氰化物溶液泄漏事故，为18个月里第三次。
路透上海4月25日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇 率指数周二较上日跌0.22%至92.7；SDR篮子指数跌至94.34，BIS篮子指数跌至93.63；CFETS 指数逼近记录新低，SDR指数和BIS指数则均创新低。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌2.25%，SDR篮子指数跌1.21%，BIS指数跌2.71% 。2016年全年CFETS人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38% 。 CFETS篮子部分主要货币 今日中间价 较上日升贬点 数 人民币 6.8833 -160 欧元 7.4763 -139 日圆 6.2746 -313 港元