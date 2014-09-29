菲美在南海有争议水域附近展开军演

(本文由路透中文网编译提供)

路透马尼拉9月29日 - 数千菲律宾和美国士兵周一开始在南海有争议水域附近进行年度军事演习，检验两国对紧急情况的反应。

该演习历时11天，近5,000名美国和菲律宾士兵将参加，地点位于接近南沙群岛的菲律宾巴拉望岛和距离黄岩岛仅160公里的三描礼士省吕宋岛。

该空中和海上联合军事演习名为“菲律宾双边演习(Phiblex)”，将更加专注于海上安全和领土防卫行动。

“我们希望从美国海军陆战队学到新的技术。”菲律宾第三海军陆战旅公共事务负责人Reyson Talingdan对记者说道。

美国两栖舰“贝里琉”号（USS Peleliu）和“日耳曼城”号（USS Germantown）将参加演习。演习将涉及小艇突击、海滩登陆、空中实弹、机械化装甲和跳伞等。

“实战训练演习将给菲律宾和美国士兵提供继续提高技术、分享最佳做法和加强合作的机会。”美国驻菲律宾大使馆在声明中称。（完）