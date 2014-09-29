版本:
中国
亚洲 | 2014年 9月 29日 星期一 15:22 BJT

全球金市：金价得到支持，因香港局势拉低亚洲股市

--------------------------0642 GMT---------

价格 变动 涨跌%

现货金 1218.76 -0.25 -0.02

现货银 17.5 -0.11 -0.62

现货铂金 1299.5 2.5 0.19

现货钯金 780.35 8.25 1.07

COMEX期金 1219.6 4.2 0.35

COMEX期银 17.525 -0.012 -0.07

汇率

欧元/美元 1.2682

美元指数 85.676 附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化 (编译 洪曦/王颖；审校 杜明霞/蔡美珍)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐