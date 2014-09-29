全球金市：金价得到支持，因香港局势拉低亚洲股市

香港个股：ASM太平洋遭控股股东减持21亿港元股份，盘初跌6%后收窄
路透香港4月25日 - 半导体器材制造商ASM太平洋周二公布控股股东ASMI减持21亿港元股份后，盘初一度跌6%，随后跌幅收窄。
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价格 变动 涨跌%
现货金 1218.76 -0.25 -0.02
现货银 17.5 -0.11 -0.62
现货铂金 1299.5 2.5 0.19
现货钯金 780.35 8.25 1.07
COMEX期金 1219.6 4.2 0.35
COMEX期银 17.525 -0.012 -0.07
汇率
欧元/美元 1.2682
美元指数 85.676 附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
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现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 洪曦/王颖；审校 杜明霞/蔡美珍)
路透香港4月25日 - 半导体器材制造商ASM太平洋周二公布控股股东ASMI减持21亿港元股份后，盘初一度跌6%，随后跌幅收窄。
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 5月4日 商品及服务收支(亿澳元) 2月 顺差35.74 顺差13.02 出口(较前月) +1% -3.0% 进口(较前月) -5% +4.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
路透新加坡4月25日 - 油价周一小幅走高，但市场仍承压。油价之前连续六个交易日下滑，因交易员不再相信主要产油国的减产承诺将控制住过量供应。目前全球市场燃油供应过多。