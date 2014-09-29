《台湾利率预测》10月短票利率料在0.62-0.66%，底部逐渐垫高

* 10月短票利率区间料在0.62-0.66%

* 底部垫高，月中即逐步偏紧

路透台北9月29日 - 路透周一访谈六家金融机构预估，台湾10月提存期30天自保短票利率区间料在0.62-0.66%，在主要大型行库自年中后即减少资金供给带动下，利率底部逐渐垫高，0.60%以下利率难见。

交易人士指出，在度过季底效应后，10月初资金将逐步恢复宽松。但依照7月以后的经验，资金相对宽松状态仅能维持到月中，随着时序迈入下旬，银行对利率态度将相对坚持，成交利率缓步走高。

“感觉一个月比一个月紧，以往的低利率看不到了。”一位大型票券商交易主管说。

另一票券商交易员也称，年中过后，两大龙头银行不再同步供应资金，其他金融机构受此影响也保守运作，这让7、8月以来每逢月中就会感受到逐渐紧俏，预料10月也会如此。

10月提存期的宽松因素包括：近4.42兆(万亿)台币的央行存单到期及445.75亿台币的公债还本付息。

紧缩因素方面，10月财政部将发行400亿台币的五年期可分割公债，央行则将标售一年/两年期定存单，共1,400亿台币。

以下为各金融机构对10月提存期的30天自保短票利率预测：

金融机构 最低利率(%) 最高利率(%)

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大型票券商一 0.63 0.65

大型票券商二 0.62 0.65

小型票券商三 0.60 0.63

大型银行一 0.63 0.67

小型银行二 0.62 0.68

大型银行三 0.61 0.68

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