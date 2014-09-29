《台湾利率预测》10月短票利率料在0.62-0.66%，底部逐渐垫高

国际油市：油价连跌六日后小涨，但市场依然承压
路透新加坡4月25日 - 油价周一小幅走高，但市场仍承压。油价之前连续六个交易日下滑，因交易员不再相信主要产油国的减产承诺将控制住过量供应。目前全球市场燃油供应过多。
* 10月短票利率区间料在0.62-0.66%
* 底部垫高，月中即逐步偏紧
路透台北9月29日 - 路透周一访谈六家金融机构预估，台湾10月提存期30天自保短票利率区间料在0.62-0.66%，在主要大型行库自年中后即减少资金供给带动下，利率底部逐渐垫高，0.60%以下利率难见。
交易人士指出，在度过季底效应后，10月初资金将逐步恢复宽松。但依照7月以后的经验，资金相对宽松状态仅能维持到月中，随着时序迈入下旬，银行对利率态度将相对坚持，成交利率缓步走高。
“感觉一个月比一个月紧，以往的低利率看不到了。”一位大型票券商交易主管说。
另一票券商交易员也称，年中过后，两大龙头银行不再同步供应资金，其他金融机构受此影响也保守运作，这让7、8月以来每逢月中就会感受到逐渐紧俏，预料10月也会如此。
10月提存期的宽松因素包括：近4.42兆(万亿)台币的央行存单到期及445.75亿台币的公债还本付息。
紧缩因素方面，10月财政部将发行400亿台币的五年期可分割公债，央行则将标售一年/两年期定存单，共1,400亿台币。
以下为各金融机构对10月提存期的30天自保短票利率预测：
金融机构 最低利率(%) 最高利率(%)
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大型票券商一 0.63 0.65
大型票券商二 0.62 0.65
小型票券商三 0.60 0.63
大型银行一 0.63 0.67
小型银行二 0.62 0.68
大型银行三 0.61 0.68
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中 值 0.62 0.66 (完) (记者 董永年; 审校 张喜良)
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