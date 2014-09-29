《交易视点》中国资金面无忧，宏观数据发布前市场将反复震荡--广发行

路透上海9月29日 - 中国广发银行最新报告认为，展望至国庆长假后的一周，在这段时间里，PMI和CPI是首先公布的经济数据，而其余宏观数据要等到10月21日，市场会在对数据的预期中反复震荡。资金依然不需要担心，R007也会保持相对低位。对债券和IRS来说，上周初出现的利率大幅上涨，是买入和收取固定利率的机会。

并且值得庆幸的是，市场依然没有进入全面看多的时期，一有风吹草动就会令利率上涨，这对于未来行情的持续是很重要的。等10月下旬发布经济数据后，或许也是买入的机会。所以，基于之前对低利率环境将长期维持的判断，在上周IRS利率先涨起来的情况下，可以开始收取长端固定利率，短端少量收取或干脆支付固定。债券则可以趁其反弹时逐步加仓。

**资金继续平稳宽松**

资金将继续保持平稳偏宽松状态。其实资金的问题已经没有太多可以讨论的内容。每日观察开盘利率，公开市场，供求情况即可判断近期大概的资金情况。在SLF落地后，即使近期十几只新股发行，资金面也平静如水。公开市场价格稳定的话，百十亿的量也没什么意义了。最重要的反而是每日开盘利率，这真有些讽刺。总之，对未来的资金利率、供求平衡等继续保持乐观。现在市场最希望看到的就是3M期限资金利率的回落。所以近期密切关注3M_Shibor走势。

债券方面，经过之前一泻千里的利率下降后，收益率开始进入震荡整理时期。期间随着IRS利率上涨，债券抛盘也开始增多。不过整体来看，最终上涨幅度不大，因为资金供给还是宽松。在上涨过程中，观察到曲线是整体上移的，虽然近期对9月汇丰PMI预览值的正面解读较多，但并未看到债券利率受基本面向好预期的明显影响，止盈盘也比较矜持。中采PMI预计也是小幅上涨，影响利率不大。

未来，在表外融资需求逐步回落，机构负债成本逐步降低的环境下，短端利率下方的空间越来越大，最终债券利率将朝着资金利率回归。如果10月21日发布的三季度经济数据好于预期造成利率开始上涨，这是更好的买入机会。看最近一周，由于债券反应较慢，所以很可能跟随IRS利率震荡，在震荡上行过程中可以逐步买入，但仍然不要大力杀入，要保持定力。另外，如果想安全为主，就买入3年金融债，毕竟曲线平坦，如果风格激进，就买入10年国开，赌曲线平坦下降。

IRS利率近期的波动幅度较大，长端一度上涨约10bp，短端3bp左右。但最终涨幅都被收回，利率变动不大。在上周初的这波上涨中，我们发现市场受到海外IRS反弹的影响，止盈盘纷纷出动将利率推高。但越往上，就明显感觉到sell的压力很大。

目前IRS利率水平较低，但长端经过这一波看似莫名其妙的反弹后，利率马上受到较强的下压力量。基本面可能会如中采PMI反应的一样有所好转，但不论是债券还是IRS，其利率取决于货币政策走向。所以基本面好转不代表政策收紧，低利率环境、以时间换空间的政策思路最终会被市场所接受。最终收益率不存在大幅反弹的空间。

因此建议，目前可以少量收取长端固定利率，短端不要急于收取。如果中采PMI能带动IRS利率上涨，可以继续收取长端固定利率。另外，repo 1*5利率有所拉宽，目前已经在30bp以上。基于上文判断，低风险偏好的机构可以在35bp左右开始做窄，1*5若是到了40以上，可以加仓。

**上周市场回顾：债券收益率变动不大**

收益率经过了之前的大幅下降后，市场正如所预期的，进入震荡整理阶段。国债和金融债全周利率变动不大，波动幅度在5pb左右。期间还受到海外IRS利率的影响。总体来看，市场止盈的力量不是太强，对后市的预期依然存在分歧，所以收益率波动幅度不大。

10年国开140205最低成交至4.67%，随后被止盈盘推高至4.725%。这个位置就开始出现明显买盘。周四下午，随着海外IRS走低和国债期货大幅飙升，长端债券的收益率快速下降至4.70%以下。另外，基本面好转的预期开始被市场消化，资金面的平衡偏宽也阻止了收益率大幅上升。

资金方面，资金依然保持适度宽松状态，虽然有IPO光临，但市场反应不大。国开行将7天利率开盘压低至3.05%后没有继续做低，而是逐步回升至3.25%。可能预示R007在近期难破3.0%。在月末资金需求增大的时期，适当调高开盘利率，也是顺应了资金利率变动方向。资金在未来仍然是比较平稳的，利率也会维持在相对低位。

IRS上周继续了其大幅波动的特点，波动幅度超过15bp，最终利率变动不大。上半周由于海外IRS反弹，加上国内sell side的止盈操作，repo IRS 5y从3.60%一路反弹至3.80%，2天反弹了20bp。但大环境不支持利率大幅上行，所以IRS利率越高，上方想sell的人越多，结果1天内，repo 5y从3.80%降至3.70%。这中间除了IRS本身利率高位回落的需求外，还有海外IRS，国债期货走势的影响。另外repo 1y在这一波宽幅震荡中，也有接近10bp的振幅。回顾全周，IRS虽然反弹迅速，但在目前的经济环境下，上方卖盘的压力较大，尤其是当利率冲高时，会吸引更多卖盘出现。

综上所述，上周资金宽松，止盈盘频现，令债券和IRS明显震荡。但大环境没有根本改变，收益率开始转为震荡。

**美元利率互换：目前是空头转向多头的好时机**

2年期互换利率上周在达到0.78的支撑位后开始强势上涨。下周将公布非农就业数据、ADP就业数据、个人消费和个人支出等重要经济数据。目前的2年期利率其实并不高，市场隐含的加息时间点是在2015年9月前，晚于上半年的主要原因是fixing维持在低位,1年和2年很难持续将利差拉大。目前是从空头转向多头的较好时机。下周建议周初在利率短期回调的时候支付固定利率，收取浮动利率并且无论是止盈还是止损都需要在非农数据公布之前降低仓位。

上周互换曲线呈现平坦化：短端变化不大，中长端下行明显：1Y -0.15BP，2Y +0.69BP，3Y -0.12BP，5Y-3.18BP，7Y -4.45BP，10Y -5.37BP，30Y -7.95BP。上周的走势基本是先下后上。由于美国的经济数据并不如市场预期的那样强劲，再加之外围的经济形势也不乐观，上周延续了之前高位下跌的走势，震荡下行。周五的时候由于GDP和个人PCE终值基本符合预期，并且GDP增长率创2011年四季度来最大增幅，同时“债券之王”格罗斯的意外辞职也给市场带来了很大的影响，各期限利率均有所上涨，短端和中端涨幅最大。

从经济基本面来看，上周美国的经济数据基本符合预期：虽然成屋销售为五个月来首跌，投资房销量创2009年来新低，但是新屋销量创六年新高，增幅创22年新高。耐用品订单自7月高点回落，不过体现企业支出的核心耐用品订单增长更强劲。二季度GDP和PCE基本符合预期，而且GDP增长率创2011年四季度来最大增幅。

具体数据如下：8月成屋销售总数年化505万户，预期520万户；8月成屋销售年化月率-1.8%，预期+1.0%；8月新屋销售总数年化50.4万户，创2008年5月份以来新高，预期43万户；8月新屋销售年化月率+18%，创1992年1月份以来最大升幅，预期+4.4%；9月20日当周首次申请失业金人数29.3万人，预期29.6万人；9月13日当周续请失业金人数243.9万人，预期244万人；9月20日当周初请失业金人数四周均值29.85万人，前值29.95万人；8月耐用品订单月率-18.2%，预期-18.0%；9月Markit制造业PMI初值57.9，预期58.0；9月Markit服务业PMI初值58.5，预期59.2；二季度核心PCE物价指数终值年化季率+2.0%，预期+2.0%；第二季度实际GDP终值年化季率+4.6%，创2011年四季度来最大增幅，预期+4.6%；二季度个人消费支出（PCE）终值年化季率+2.5%，预期+2.9%；9月密歇根大学消费者信心指数终值84.6，创2013年7月来最高，预期84.8。

美联储方面，上周陆续有各个美联储官员出来讲话，具体信息如下：圣路易斯联储主席布拉德：仍认为首次加息时间为明年一季度末；芝加哥联储主席称对加息应极具耐心，而克里夫兰联储主席则称应修改前瞻指引中“相当长时间”措辞。

外围因素方面，欧元区的经济情况仍然不容乐观；美国空袭叙利亚，打击怖组织IS，而IS正在谋划袭击美国和法国。具体信息如下：欧元区9月综合PMI初值52.3，创9个月新低，预期52.5；法国第二季度GDP终值季率+0.0%，预期+0.0%；德国9月制造业PMI初值50.3，预期51.2；德国9月IFO商业景气指数104.7，创2013年4月份以来新低，连续第五个月下滑；欧元区8月银行对私人部门贷款同比下滑1.5%，为连续第28个月同比下滑；欧元区9月消费者信心指数初值-11.4，不及预期的-10.5；德拉吉称欧元区复苏似乎已失去动能，已准备好在权限内采用额外的非常规工具对抗低通胀风险。英国央行行长卡尼：加息的可能性正“越来越平衡”。五角大楼：美国及其伙伴国已对叙利亚境内“伊斯兰国”（IS）目标发动首次空袭；伊拉克总理：恐怖组织IS谋划袭击美国和法国，目标或包括地铁。（完）