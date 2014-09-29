日本个股：三井住友金融集团将上半财年净利预估上调39%

路透东京9月29日 - 三井住友金融集团 周一把上半年度净利预估上调39%，因核心银行部门获利强劲，且一部分贷款损失拨备没有动用。

按资产计，三井住友金融集团是日本第三大金融集团。该集团目前预计，截至9月30日的上半财年净利为4,600亿日圆(42亿美元)，先前的预估是3,300亿日圆。(完)