表格：外资在韩国股市买超548亿韩元

国际油市：油价连跌六日后小涨，但市场依然承压
路透新加坡4月25日 - 油价周一小幅走高，但市场仍承压。油价之前连续六个交易日下滑，因交易员不再相信主要产油国的减产承诺将控制住过量供应。目前全球市场燃油供应过多。
路透首尔9月29日 - 韩国证券交易所周一公布，截至0720GMT，外资当日在韩国股市买超548亿韩元。
以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖超)：
日期 外资 机构投资人 散户
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9月29日 54.8 -62.3 -10.2
9月26日 -22.1 19.9 4.4
9月25日 -126.2 117.5 3.5
9月24日 -25.2 129.8 -110.7
9月23日 -256.9 285.3 -33.3
9月22日 -241.1 32.4 195.5
9月19日 -240.8 200.4 105.6
9月18日 -110.1 -174.0 292.4
9月17日 26.6 141.3 -163.7
9月16日 -98.9 150.1 -65.0
9月15日 10.6 -4.1 -8.8
9月12日 56.3 -58.5 -11.9
9月11日 -69.9 -201.9 262.7
9月 5日 50.2 -81.0 28.5
9月 4日 69.9 2.7 -58.4
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本月以来 -808.8 93.9 763.6
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今年以来 7,449.1 -5,812.2 -170.0
---------------------------------------------- (完)
路透新加坡4月25日 - 油价周一小幅走高，但市场仍承压。油价之前连续六个交易日下滑，因交易员不再相信主要产油国的减产承诺将控制住过量供应。目前全球市场燃油供应过多。
路透4月24日 - 全球最大金矿商Barrick Gold周一公布季度获利逊于预期，同时对旗下阿根廷金矿下调产量预估并上调成本。该金矿近期发生含氰化物溶液泄漏事故，为18个月里第三次。
路透上海4月25日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇 率指数周二较上日跌0.22%至92.7；SDR篮子指数跌至94.34，BIS篮子指数跌至93.63；CFETS 指数逼近记录新低，SDR指数和BIS指数则均创新低。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌2.25%，SDR篮子指数跌1.21%，BIS指数跌2.71% 。2016年全年CFETS人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38% 。 CFETS篮子部分主要货币 今日中间价 较上日升贬点 数 人民币 6.8833 -160 欧元 7.4763 -139 日圆 6.2746 -313 港元