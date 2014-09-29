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亚洲 | 2014年 9月 29日 星期一 15:31 BJT

表格：外资在韩国股市买超548亿韩元

路透首尔9月29日 - 韩国证券交易所周一公布，截至0720GMT，外资当日在韩国股市买超548亿韩元。

以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖超)：

日期 外资 机构投资人 散户

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9月29日 54.8 -62.3 -10.2

9月26日 -22.1 19.9 4.4

9月25日 -126.2 117.5 3.5

9月24日 -25.2 129.8 -110.7

9月23日 -256.9 285.3 -33.3

9月22日 -241.1 32.4 195.5

9月19日 -240.8 200.4 105.6

9月18日 -110.1 -174.0 292.4

9月17日 26.6 141.3 -163.7

9月16日 -98.9 150.1 -65.0

9月15日 10.6 -4.1 -8.8

9月12日 56.3 -58.5 -11.9

9月11日 -69.9 -201.9 262.7

9月 5日 50.2 -81.0 28.5

9月 4日 69.9 2.7 -58.4

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本月以来 -808.8 93.9 763.6

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今年以来 7,449.1 -5,812.2 -170.0

---------------------------------------------- (完)
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