中国外汇：汇率双向波动成新常态，利差交易引发跨境资金流动将增多--外管局

《技术解析》布兰特原油或升向52.56美元的阻力位

从4月20日高位53.55美元走出的小型五浪周期已完成，现可能出现部分或全部反转。小时图平滑异同移动平均线(MACD)呈现多头背离，也暗示反弹时机来临。