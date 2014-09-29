中国外汇：汇率双向波动成新常态，利差交易引发跨境资金流动将增多--外管局

澳洲经济指标总览--4月25日
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 5月4日 商品及服务收支(亿澳元) 2月 顺差35.74 顺差13.02 出口(较前月) +1% -3.0% 进口(较前月) -5% +4.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
路透北京9月29日 - 中国国家外汇管理局周一称，中国下半年国际收支可能呈现双向波动的震荡走势，未来人民币汇率双向波动可能成为一种新常态，有利于抑制短期套利资金大量流入。
外管局网站刊登2014年上半年中国国际收支报告指出，长期看利差交易导致的跨境资金波动将增多，须加强监测和风险防范。
报告并称，若市场炒作美联储加息预期，境内企业将面临债务去美元化压力。
中国国家外汇管理局周一发布最终数据称，中国二季度经常项目顺差734亿美元，资本和金融项目逆差162亿美元。 （完）
更多细节，请点选外管局网站(here) (发稿 李文科; 审校 曾祥进)
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 5月4日 商品及服务收支(亿澳元) 2月 顺差35.74 顺差13.02 出口(较前月) +1% -3.0% 进口(较前月) -5% +4.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
路透新加坡4月25日 - 油价周一小幅走高，但市场仍承压。油价之前连续六个交易日下滑，因交易员不再相信主要产油国的减产承诺将控制住过量供应。目前全球市场燃油供应过多。
从4月20日高位53.55美元走出的小型五浪周期已完成，现可能出现部分或全部反转。小时图平滑异同移动平均线(MACD)呈现多头背离，也暗示反弹时机来临。