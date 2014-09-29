国际油市：油价连跌六日后小涨，但市场依然承压
路透新加坡4月25日 - 油价周一小幅走高，但市场仍承压。油价之前连续六个交易日下滑，因交易员不再相信主要产油国的减产承诺将控制住过量供应。目前全球市场燃油供应过多。
路透伦敦9月29日 - 以下为瑞典北欧斯安银行(SEB)分析师对外汇市场重要技术走势及价位预测：
美元/日圆：经过一周整固，上周收在略高于2002年高点，为今日续升奠定基础。下个目标在110.28日圆。我们也注意到，最新走势形成一个偏空的背离。
欧元/美元：向上修正的企图，尚未展开便告结束，因1.2765美元前方的卖盘，阻挠触发买进讯号。之后汇价重回跌势，触及1.2661/1.2740/1.2755支撑区下缘的波动新低。但偏多的背离现象仍持续，警告存在超跌危险，随时可能向上反弹。
英镑/美元：在周线中点上方遇阻下跌后，英镑/美元重新承压。下个关键事件将是跌破B波低点1.6162，确立第二度尝试跌破目前成为支撑位的2009年三角型态顶部。
纽约 当日 今年来 2013年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.2684 1.2683 +0.01 -7.72 1.3745
美元/日圆 109.54 109.27 +0.25 +4.03 105.30
欧元/日圆 138.90 138.57 +0.24 -3.96 144.63
美元/瑞郎 0.9514 0.9514 +0.00 +6.56 0.8928
英镑/美元 1.6246 1.6245 +0.01 -1.87 1.6556
美元/加元 1.1144 1.1150 -0.05 +4.93 1.0620
澳元/美元 0.8726 0.8763 -0.42 -2.10 0.8913
新西兰元/美元 0.7770 0.7861 -1.16 -5.31 0.8206
欧元/瑞郎 1.2070 1.2067 +0.02 -1.64 1.2271
欧元/英镑 0.7804 0.7808 -0.05 -5.94 0.8297
欧元/瑞典克朗 9.2025 9.2167 -0.15 +4.01 8.8474
美元/挪威克朗 6.4599 6.4550 +0.08 +6.49 6.0663
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 蔡美珍；审校 张荻)
路透新加坡4月25日 - 油价周一小幅走高，但市场仍承压。油价之前连续六个交易日下滑，因交易员不再相信主要产油国的减产承诺将控制住过量供应。目前全球市场燃油供应过多。
路透4月24日 - 全球最大金矿商Barrick Gold周一公布季度获利逊于预期，同时对旗下阿根廷金矿下调产量预估并上调成本。该金矿近期发生含氰化物溶液泄漏事故，为18个月里第三次。
路透上海4月25日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇 率指数周二较上日跌0.22%至92.7；SDR篮子指数跌至94.34，BIS篮子指数跌至93.63；CFETS 指数逼近记录新低，SDR指数和BIS指数则均创新低。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌2.25%，SDR篮子指数跌1.21%，BIS指数跌2.71% 。2016年全年CFETS人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38% 。 CFETS篮子部分主要货币 今日中间价 较上日升贬点 数 人民币 6.8833 -160 欧元 7.4763 -139 日圆 6.2746 -313 港元