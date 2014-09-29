路透伦敦9月29日 - 以下为瑞典北欧斯安银行(SEB)分析师对外汇市场重要技术走势及价位预测：

美元/日圆：经过一周整固，上周收在略高于2002年高点，为今日续升奠定基础。下个目标在110.28日圆。我们也注意到，最新走势形成一个偏空的背离。

欧元/美元：向上修正的企图，尚未展开便告结束，因1.2765美元前方的卖盘，阻挠触发买进讯号。之后汇价重回跌势，触及1.2661/1.2740/1.2755支撑区下缘的波动新低。但偏多的背离现象仍持续，警告存在超跌危险，随时可能向上反弹。

英镑/美元：在周线中点上方遇阻下跌后，英镑/美元重新承压。下个关键事件将是跌破B波低点1.6162，确立第二度尝试跌破目前成为支撑位的2009年三角型态顶部。

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.2684 1.2683 +0.01 -7.72 1.3745

美元/日圆 109.54 109.27 +0.25 +4.03 105.30

欧元/日圆 138.90 138.57 +0.24 -3.96 144.63

美元/瑞郎 0.9514 0.9514 +0.00 +6.56 0.8928

英镑/美元 1.6246 1.6245 +0.01 -1.87 1.6556

美元/加元 1.1144 1.1150 -0.05 +4.93 1.0620

澳元/美元 0.8726 0.8763 -0.42 -2.10 0.8913

新西兰元/美元 0.7770 0.7861 -1.16 -5.31 0.8206

欧元/瑞郎 1.2070 1.2067 +0.02 -1.64 1.2271

欧元/英镑 0.7804 0.7808 -0.05 -5.94 0.8297

欧元/瑞典克朗 9.2025 9.2167 -0.15 +4.01 8.8474

美元/挪威克朗 6.4599 6.4550 +0.08 +6.49 6.0663

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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