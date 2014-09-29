金属期市：伦敦期铜走疲陷于三个月低位附近，因美元上涨

“近期欧洲的经济数据有点走弱，人们对中国的观点转向略微看空，而且未来12-18个月的矿石供给还会不断增加。”

LME三个月期铜 周一跌至6,666美元，为6月16日以来最低水准，0722GMT缩减跌幅至6,688美元，日内仍下跌0.5%。铜价上周下跌了1.7%。

瑞银的Morgan表示，铜价应会在每磅3美元(每吨6,614美元)寻得支撑位。这一水平料会吸引消费者购买。

上海期交所主力12月期铜合约 下跌0.1%，至每吨47,640元人民币。

中国经济今年面临一定困难，因房地产市场降温，给经济活动也施加了压力。海外需求不稳，出口、工业生产和国内投资遭受连累，进一步加剧了中国经济面临的风险。

不过，本周将公布的中国官方工业生产数据，预计料显示9月持稳，受助于工业订单持稳，为那些担心中国经济或很快失去动能的人们带来一些安慰。

商品期货交易委员会(CFTC)周五数据显示，9月23日当周，对冲基金和基金经理转为持有期铜净空头仓位。(完)

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