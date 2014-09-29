金属期市：伦敦期铜走疲陷于三个月低位附近，因美元上涨

国际油市：油价连跌六日后小涨，但市场依然承压
路透新加坡4月25日 - 油价周一小幅走高，但市场仍承压。油价之前连续六个交易日下滑，因交易员不再相信主要产油国的减产承诺将控制住过量供应。目前全球市场燃油供应过多。
“近期欧洲的经济数据有点走弱，人们对中国的观点转向略微看空，而且未来12-18个月的矿石供给还会不断增加。”
LME三个月期铜 周一跌至6,666美元，为6月16日以来最低水准，0722GMT缩减跌幅至6,688美元，日内仍下跌0.5%。铜价上周下跌了1.7%。
瑞银的Morgan表示，铜价应会在每磅3美元(每吨6,614美元)寻得支撑位。这一水平料会吸引消费者购买。
上海期交所主力12月期铜合约 下跌0.1%，至每吨47,640元人民币。
中国经济今年面临一定困难，因房地产市场降温，给经济活动也施加了压力。海外需求不稳，出口、工业生产和国内投资遭受连累，进一步加剧了中国经济面临的风险。
不过，本周将公布的中国官方工业生产数据，预计料显示9月持稳，受助于工业订单持稳，为那些担心中国经济或很快失去动能的人们带来一些安慰。
商品期货交易委员会(CFTC)周五数据显示，9月23日当周，对冲基金和基金经理转为持有期铜净空头仓位。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 王丽鑫/洪曦; 审校 蔡美珍/高琦)
路透新加坡4月25日 - 油价周一小幅走高，但市场仍承压。油价之前连续六个交易日下滑，因交易员不再相信主要产油国的减产承诺将控制住过量供应。目前全球市场燃油供应过多。
路透4月24日 - 全球最大金矿商Barrick Gold周一公布季度获利逊于预期，同时对旗下阿根廷金矿下调产量预估并上调成本。该金矿近期发生含氰化物溶液泄漏事故，为18个月里第三次。
路透上海4月25日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇 率指数周二较上日跌0.22%至92.7；SDR篮子指数跌至94.34，BIS篮子指数跌至93.63；CFETS 指数逼近记录新低，SDR指数和BIS指数则均创新低。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌2.25%，SDR篮子指数跌1.21%，BIS指数跌2.71% 。2016年全年CFETS人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38% 。 CFETS篮子部分主要货币 今日中间价 较上日升贬点 数 人民币 6.8833 -160 欧元 7.4763 -139 日圆 6.2746 -313 港元