中国外管局报告：2015年起将按照IMF新标准编制和公布国际收支平衡表

路透北京9月29日 - 中国外管局2014年上半年中国国际收支报告中所附专栏文章表示，目前，中国按国际货币基金组织（以下简称基金组织）1993年发布的《国际收支手册》（第五版）编制国际收支平衡表。2009年，基金组织发布《手册》（第六版），中国将从2015年开始按照第六版的标准编制和公布平衡表。

一是储备资产并入金融账户下。中国目前公布的平衡表中，储备资产作为一级项目与经常账户、资本和金融账户并列列示。从第六版开始，将按照国际标准将储备资产列于金融账户下。同时，为兼顾公众的阅读习惯，将在金融账户下设“非储备性质的金融账户”和“储备资产”两个大项，前者口径与目前公布表式的金融账户相同，之下再细分为直接投资、证券投资等。

在新的表式下，如果不考虑误差与遗漏，经常账户顺差时，资本和金融账户必然逆差，不会再出现“双顺差“

二是项目归属及分类变化。最重要的变化是，来料加工在第五版下按照进口和出口分别记录在货物贸易下，而第六版是按照工缴费净额记录在服务贸易下，转手买卖则由服务贸易调整至货物贸易下。这样，货物和服务贸易差额就出现此消彼长的变化。另外，金融账户下原分为直接投资、证券投资和其他投资，现将“金融衍生工具和雇员认股权”从证券投资中单列出来，变为与证券投资并列的分类，增加了一个大类，等等。

三是项目名称有所调整。一种是英文名称未变而中文翻译改变，如“经常项目”改为“经常账户”，“资本和金融项目”改为“资本和金融账户”，“旅游”改为“旅行”（包括商务旅行和私人旅行），建筑改为“建设”（主要考虑是“建筑”一词意义相对较窄，实际上该项服务不仅包括建筑物的建设，还包括道路、桥梁及水坝等的建设）等。

另一种是项目的英文名称变化，以与国民账户体系等其他国际统计标准的相关概念相协调，如经常账户下的“收益”改为“初次收入”、“经常转移”改为“二次收入”；“贸易信贷”改为“贸易信贷与预付款”等。

四是金融账户按差额列示而不分别列示借贷方。主要是因为金融交易买卖往往非常频繁，规模非常大，分析资产和负债的净变化比总流量更有意义。并且，总流量通常很难统计，很多时候需根据存量变化推算流量。如存款的存取笔数很多，短期外债的提款和还款频繁，通常最终只关心其净增加多少就可以满足分析需求，同时其余额也会在国际投资头寸表中记录。

五是使用一列方式列示数据且借方记负值。目前在公布国际收支平衡表时按贷方、借方、差额三列列示数据，未来将按照一列列示数据。这种列示方法有助于进行时间序列分析。第六版下，按照国际标准，在平衡表中将以负值来表示借方数据。