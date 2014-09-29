中国外管局报告：人民币汇率双向波动促进国际收支趋向自主性平衡

路透北京9月29日 - 中国国家外汇管理局周一发布2014年上半年中国国际收支报告所附专栏文章称，新汇改进展反映了汇率形成市场化的积极成果，有助于进一步坚定深化人民币汇率形成机制改革的信心和决心。

近期中国国际收支状况和外汇供求关系的改善表明，在货物贸易和直接投资持续较大顺差的情况下，实现人民币汇率双向波动仍是可能的。

通过汇率双向波动，打破单边汇率预期，对抑制套利资本流动是有效的；境内外汇率差价大幅收敛，且境内外汇供求趋向基本平衡，表明现行人民币汇率水平处于市场自主出清的水平。

以下为人民币汇率双向波动促进国际收支趋向自主性平衡专栏全文：

人民币汇率市场化形成机制改革进一步加快。为贯彻落实十八届三中全会关于完善人民币汇率市场化形成机制的总体部署，2014年3月以来人民银行、外汇局密集出台了一系列相关政策措施。3月15日，人民银行公告将银行间即期外汇市场人民币对美元交易价浮动幅度由上下1%扩大至2%；7月2日，宣布取消银行对客户美元挂牌买卖价差限制，至此银行所有挂牌汇率浮动区间限制全部取消，有利于进一步促进市场自主定价。

6月底，外汇局又出台了丰富外汇产品、加快外汇市场发展的措施。 新汇改以来人民币汇率双向波动明显增强。2014年2月下旬特别是3月份汇率浮动幅度扩大后，境内外人民币汇率交易价和中间价同时走低，5月以来又先后小幅反弹，总体呈现有涨有跌的双向波动格局。

同时，进入4月份以后，境内外人民币对美元交易价出现时强时弱的交替变化，两者价差大幅收敛。实际上，在人民币汇率趋向合理均衡水平后，随着汇率形成市场化程度不断提高，人民币汇率短期内上涨或下跌将成为常态，市场也普遍认为人民币汇率已进入双向波动周期，并不存在趋势性升值或贬值。

市场主体的适应性调整使国际收支趋向自主性平衡。一是企业持汇意愿增强，二季度境内银行的各项外汇存款余额新增863亿美元，环比增长104%；二是企业外币债务去杠杆化进程启动，二季度银行境内外汇贷款余额由一季度的增加626亿美元转为下降23亿美元.

三是企业远期结汇签约减少、购汇增加，未到期远期净结汇余额下降，推动二季度银行增补外汇头寸271亿美元（收付实现制）。当季，银行结售汇顺差与未到期远期净结汇余额变动合计为顺差25亿美元，远低于上季度顺差1,649亿美元的规模，说明银行即远期零售市场的外汇供求状况趋向自主性平衡。

从国际收支角度看，上述调整均导致银行和企业等主体外汇资产增多且境内运用减少，大部分转向境外运用并表现为资本和金融项下资金流出，如二季度其他投资资产方的逆差较一季度扩大711亿美元，增幅为1.5倍；其他投资负债方的资金净流入也较一季度下降25%。