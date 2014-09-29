中国外管局报告： 跨越制造业瓶颈对新兴市场国家有着相当重要的意义

路透北京9月29日 - 中国外管局2014年上半年中国国际收支报告中所附专栏文章表示，考虑到制造业比重对一国潜在增长、国际收支和就业创造的重要影响，通过学习成功经验、开展针对性改革，跨越制造业瓶颈对新兴市场国家有着相当重要的意义。

一、过去四十年全球制造业格局正经历巨大变化 制造业占GDP比重下降是全球性现象。根据联合国数据，1970年至2012年间，全球制造业占GDP名义比重由26%下降至16%。这一现象在发达国家和新兴市场国家均能观察到，只是新兴市场程度相对较轻。但制造业在生产能力和消费需求上的重要性没有降低。制造业比重下降主要源于制造业生产效率的大幅提升导致的产品价格下降，这反而提高了民众的生活水平。

新兴市场整体大幅挤占了发达国家市场份额。这一过程主要发生在2000年之后。2000年至2012年，美国和日本的市场份额降低了20个百分点，而新兴市场的份额从13.5%上升至48.5%，占据近半壁江山。

二、制造业比重变动有着重要的经济影响 制造业比重较高的国家全要素生产率往往较高。制造业是研发投入密集型产业，经合组织国家平均60%的研发投入都来自制造业。在其他条件相同的情况下，制造业比重较大国家研发投入通常会也比较高，有利于提升长期全要素生产率，反之亦然。

制造业比重较高的国家往往国际收支状况更好。一国经常账户等于该国可贸易部门供给（禀赋）与需求之差，而制造业通常是可贸易部门的大头。制造业比重高的国家可贸易商品供给更加充足，更易实现经常账户盈余。

此外，由于制造业开放程度往往更高，制造业比重高的国家更容易融入全球产业链，经济竞争力普遍较强。 制造业创造巨大的需求和工作岗位。制造业的乘数效应较高，1个单位的制造业终端需求可以创造约1.4个单位的中间需求。此外，制造业创造的就业机会也非常可观，尤其是高薪工作。

三、全球制造业格局未来展望，新兴市场国家预计将继续抢占制造业市场份额。新古典主义经济理论认为，经济增长存在无条件趋同性，即落后国家经济增速往往会更快，因为落后国家可以直接享受发达国家的科技创新果实，享受后发优势。一些最新的实证研究发现，制造业人均产值越低，其增速往往越快。