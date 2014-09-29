更新版 1-中国外汇：二季度资本项目两年来再现逆差，利差等推动跨境资金流动增多

* 二季度资本项目两年来再现逆差，但较初步数据大幅缩窄

* 非直接投资的资本流出为资本账逆差主因

* 显示跨境资金流动呈现偏流出压力

* 下半年人民币仍将是高息货币

* 利差交易等推动跨境资金流动增多 (新增评论和更多内容)

路透北京9月29日 - 中国国家外汇管理局周一公布的最终数据显示，今年二季度国际收支再度出现经常项目顺差、资本金融项目逆差格局，为两年来再现逆差，显示第二季度中国跨境资金流动呈现偏流出压力，不过逆差规模仅为之前公布初步数据的约一半。

上一次出现资本金融项目逆差要回溯到2012年三季度，当时为逆差579亿美元。数据显示，二季度经常项目顺差规模较7月末公布的初步数据有所扩大，逆差规模则较初步数据大幅缩窄，甫公布的国际收支最终数据料缓解市场对资本流出的忧虑。

外管局网站并刊登2014年上半年国际收支报告指出，中国下半年国际收支可能呈现双向波动的震荡走势，未来人民币汇率双向波动可能成为一种新常态，有利于抑制短期套利资金大量流入。且长期看利差交易导致的跨境资金波动将增多，须加强监测和风险防范。

“（第二季度）资本和金融项目转为逆差162亿美元，其中非直接投资形式的资本流动由上季顺差402亿美元转为逆差549亿美元，是导致第二季度资本和金融项目净流出的主要原因。”报告指出。

报告并称，今年上半年，中国经常项目收支状况继续改善，顺差同比下降18%，与GDP之比为1.8%，较上年同期回落0.7个百分点。其中，货物和服务贸易顺差与GDP之比为2.0%，同比下降0.6个百分点；资本和金融项目保持净流入，而第二季度在国内外经济金融形势变化、人民币汇率市场化形成机制改革取得较大进展等因素推动下，国际收支自主平衡的能力有所增强。

外管局国际收支司司长管涛此前解释称，二季度出现这种变化是可以解释的，主要是反映了在国内外存在较多不确定、不稳定因素的情况下，随着人民币汇率双向波动的增强，境内的企业等机构外汇收支行为发生了一些调整。考虑到银行增持外汇头寸、远期结汇减少购汇增加等因素，二季度各月顺差和逆差趋向基本平衡，外汇供求关系实现了基本平衡。

外管局公布的最终数据显示，二季度中国经常项目顺差734亿美元，资本和金融项目逆差162亿美元。2014年上半年，中国经常项目顺差805亿美元，资本和金融项目顺差778亿美元，外汇储备资产增加1,486亿美元。

**下半年跨境资金流动将增多**

外管局报告称，2014年下半年，在贸易和直接投资继续维持较大规模顺差的基础上，中国国际收支可能呈现双向波动的振荡走势，且受利差交易等因素推动，跨境资金流动将增多。

“（下半年）与实体经济相关的贸易投资仍将维持一定规模顺差，但受市场及政策性因素影响，中国跨境资本流动的波动性依然较大。”报告指出。

外管局称，人民币仍将是相对高息货币，对中国境内套利交易仍有一定吸引力；且2014年下半年外需回暖有利于中国出口需求的改善，外贸支持政策亦有助于外贸进出口稳定增长，“微刺激”政策亦利于提振市场信心、稳定经济增长，吸引长期资本流入。

报告称，未来人民币汇率双向波动可能成为一种新常态，有利于抑制短期套利资金大量流入；而若中国经济复苏出现波动，仍不排除地方政府债务、影子银行和房地产市场等潜在金融风险问题可能被市场反复关注，加上欧洲、日本以及新型经济体形势尚不明朗，地缘政治冲突等突发事件也给跨境资本流动带来较大不确定性。

“如果市场炒作美联储加息预期，可能引起全球范围内国际资本流动的大幅振荡，境内企业也将面临债务 去美元化压力。”报告称。

报告并认为，在经常项目趋向基本平衡、人民币汇率接近合理均衡水平的背景下，中国跨境资本流动的波动性增强。下一步，外管局将大力发展外汇市场，管好用好外汇储备，坚守不发生系统性、区域性金融风险底线。（完）

更多细节，请点选外管局网站(here) (发稿 李文科; 审校 曾祥进)