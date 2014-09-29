更新版 1-香港评等：惠誉和标普称，香港评级不会立即受示威影响

(新增标准普尔评论)

路透香港9月29日 - 评级机构惠誉周一表示，香港警方与支持民主人士之间的冲突，短期内不会给香港信用评级造成太大影响，除非示威活动持续很长时间，足以对经济产生实质性影响。

惠誉对香港的评级为“AA+”，展望为稳定，标准普尔授予香港的评级高出一个级距，为AAA最高评级。

“如果示威活动规模够大且持续时间够长，足以对经济或金融稳定构成实质影响的话，那就是负面的，但我们目前不认为这种可能性很大，”惠誉亚太区主权评级部门主管Andrew Colquhoun表示。

“香港仍拥有几个信用优势支撑其较高评级，包括政府财务状况稳健、供应面经济灵活性，以及在高质量公共制度支撑下，较高的治理水准。”他说。

惠誉9月15日确认了对香港的评级。

香港防暴警察自周日晚间至周一凌晨多次施放催泪瓦斯，试图驱散示威人群；这是香港自回归以来最严重示威冲突。

标普分析师表示，示威活动反映了各界对香港治理的不同看法，从其政治地位角度来看，并非不寻常。

虽然示威活动可能对经济表现有轻微和短期的负面影响，但不会严重影响到投资。

“我们认为，支撑政府信用评级的强劲制度和治理水平，所受影响不大，”标普主新加坡分析师陈锦荣表示。

“除非局势严重恶化，否则信用基本面不大可能受到实质性负面影响。”