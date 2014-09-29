更新版 1-香港评等：惠誉和标普称，香港评级不会立即受示威影响

国际油市：油价连跌六日后小涨，但市场依然承压
路透新加坡4月25日 - 油价周一小幅走高，但市场仍承压。油价之前连续六个交易日下滑，因交易员不再相信主要产油国的减产承诺将控制住过量供应。目前全球市场燃油供应过多。
(新增标准普尔评论)
路透香港9月29日 - 评级机构惠誉周一表示，香港警方与支持民主人士之间的冲突，短期内不会给香港信用评级造成太大影响，除非示威活动持续很长时间，足以对经济产生实质性影响。
惠誉对香港的评级为“AA+”，展望为稳定，标准普尔授予香港的评级高出一个级距，为AAA最高评级。
“如果示威活动规模够大且持续时间够长，足以对经济或金融稳定构成实质影响的话，那就是负面的，但我们目前不认为这种可能性很大，”惠誉亚太区主权评级部门主管Andrew Colquhoun表示。
“香港仍拥有几个信用优势支撑其较高评级，包括政府财务状况稳健、供应面经济灵活性，以及在高质量公共制度支撑下，较高的治理水准。”他说。
惠誉9月15日确认了对香港的评级。
香港防暴警察自周日晚间至周一凌晨多次施放催泪瓦斯，试图驱散示威人群；这是香港自回归以来最严重示威冲突。
标普分析师表示，示威活动反映了各界对香港治理的不同看法，从其政治地位角度来看，并非不寻常。
虽然示威活动可能对经济表现有轻微和短期的负面影响，但不会严重影响到投资。
“我们认为，支撑政府信用评级的强劲制度和治理水平，所受影响不大，”标普主新加坡分析师陈锦荣表示。
“除非局势严重恶化，否则信用基本面不大可能受到实质性负面影响。”
恒生指数 一度跌逾2%，港元也下挫。(完)
路透新加坡4月25日 - 油价周一小幅走高，但市场仍承压。油价之前连续六个交易日下滑，因交易员不再相信主要产油国的减产承诺将控制住过量供应。目前全球市场燃油供应过多。
路透4月24日 - 全球最大金矿商Barrick Gold周一公布季度获利逊于预期，同时对旗下阿根廷金矿下调产量预估并上调成本。该金矿近期发生含氰化物溶液泄漏事故，为18个月里第三次。
路透上海4月25日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇 率指数周二较上日跌0.22%至92.7；SDR篮子指数跌至94.34，BIS篮子指数跌至93.63；CFETS 指数逼近记录新低，SDR指数和BIS指数则均创新低。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌2.25%，SDR篮子指数跌1.21%，BIS指数跌2.71% 。2016年全年CFETS人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38% 。 CFETS篮子部分主要货币 今日中间价 较上日升贬点 数 人民币 6.8833 -160 欧元 7.4763 -139 日圆 6.2746 -313 港元