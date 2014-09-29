台湾央行：将于10月3日和9日例行月度标售一年/两年期定存单

澳洲经济指标总览--4月25日
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 5月4日 商品及服务收支(亿澳元) 2月 顺差35.74 顺差13.02 出口(较前月) +1% -3.0% 进口(较前月) -5% +4.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
路透台北9月29日 - 台湾央行周一指出，将于10月3日和9日例行月度标售1,200亿及200亿台币的一年期定存单和两年期定存单。
交割日期分别为：10月6日交割一年期定期存单；13日交割两年期定存单。
台湾央行9月底的季度理监事会议中维持重贴现率于1.875%不变。央行总裁称，央行业务局已把超额准备压低一点，今年货币政策立场比去年紧一点。
央行今年2月将一年期定存单标售金额由1,000亿台币提高至1,200亿；8月也将两年期定存单金额由100亿台币提高至200亿台币。(完) (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 5月4日 商品及服务收支(亿澳元) 2月 顺差35.74 顺差13.02 出口(较前月) +1% -3.0% 进口(较前月) -5% +4.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
路透新加坡4月25日 - 油价周一小幅走高，但市场仍承压。油价之前连续六个交易日下滑，因交易员不再相信主要产油国的减产承诺将控制住过量供应。目前全球市场燃油供应过多。
从4月20日高位53.55美元走出的小型五浪周期已完成，现可能出现部分或全部反转。小时图平滑异同移动平均线(MACD)呈现多头背离，也暗示反弹时机来临。