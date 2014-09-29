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货币新闻 | 2014年 9月 29日 星期一 16:28 BJT

台湾央行：将于10月3日和9日例行月度标售一年/两年期定存单

路透台北9月29日 - 台湾央行周一指出，将于10月3日和9日例行月度标售1,200亿及200亿台币的一年期定存单和两年期定存单。

交割日期分别为：10月6日交割一年期定期存单；13日交割两年期定存单。

台湾央行9月底的季度理监事会议中维持重贴现率于1.875%不变。央行总裁称，央行业务局已把超额准备压低一点，今年货币政策立场比去年紧一点。

央行今年2月将一年期定存单标售金额由1,000亿台币提高至1,200亿；8月也将两年期定存单金额由100亿台币提高至200亿台币。(完) (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)
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