台湾央行：将于10月3日和9日例行月度标售一年/两年期定存单

路透台北9月29日 - 台湾央行周一指出，将于10月3日和9日例行月度标售1,200亿及200亿台币的一年期定存单和两年期定存单。

交割日期分别为：10月6日交割一年期定期存单；13日交割两年期定存单。

台湾央行9月底的季度理监事会议中维持重贴现率于1.875%不变。央行总裁称，央行业务局已把超额准备压低一点，今年货币政策立场比去年紧一点。