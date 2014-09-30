背景资料：台湾主要外币债券发行情况一览，最新为摩根大通美元债

路透台北9月30日 - 台湾近来除推动宝岛债(人民币计价债券)市场外，也重新推动国际板债券中除人民币以外的外币计价债券，令美元债券发行热度增温。
最新并有德意志银行新加坡分行将在台湾发行澳元计价债券，这也是时隔两年多台湾国际板再有澳元债券发行。该档债券为30年的零息债，内部报酬率以6.52%定价，将在10月8日发行，并在柜买中心挂牌。
此外，美商摩根大通控股(JPMorgan Chase & Co.) 也将在10月3日发行两档美元计价国际债券，分别为30年期零息债券(隐含固定年利率为4.75%)，发行规模为7.14亿美元，以及20年期固定利率4.1%，发行规模为0.81亿美元。
根据路透自行计算，2014年以来台湾国际板债券除宝岛债外的其他外币债发行总额约为111.9亿美元。
各档外币债次级交易代码请参阅 ，人民币债券发行一览请见
以下为路透整理2013年来在台湾发行的主要外币债券一览表：
日期 发债主体 发债额 利率 年期
**2014.10 德意志银行新加坡分行 1.7亿澳元 0% 30
(IRR 6.52%)
*2014.10 摩根大通 7.14亿美元 0% 30
(IRR 4.75%)
0.81亿美元 4.1% 20
2014.10 骏懋银行 2.5亿美元 0% 30
(IRR 4.75%)
2014.09 法国巴黎银行 3.00亿美元 0% 30
(IRR 4.57%)
2014.09 大华银行 3.53亿美元 0% 30
(IRR 4.53%)
2014.09 星展银行 2.30亿美元 0% 30
(IRR 4.45%)
2014.09 UBS伦敦分行 7.50亿美元 0% 30
(IRR 4.66%)
2014.09 Verizon 8.70亿美元 4.8% 30
2014.09 渣打银行(香港) 2.00亿美元 0% 30
(IRR 4.60%)
2014.09 瑞士信贷银行伦敦分行 4.00亿美元 4.0% 20
2014.09 巴克莱 6.00亿美元 0% 30
(IRR 4.70%)
2014.09 美商花旗集团 6.00亿美元 0% 30
(IRR 4.88%)
2014.09 高盛集团 9.74亿美元 0% 30
(IRR 4.96%)
2014.08 法国兴业银行 6.05亿美元 0% 30
(IRR 4.73%)
2014.08 德意志新加坡分行 4.15亿美元 0% 30
(IRR 4.87%)
2014.08 玉山银行 3.00亿美元 0% 20
(IRR 4.50%)
2014.08 摩根士丹利 9.50亿美元 4.7% 30
2014.08 东方汇理银行 1.35亿美元 4.0% 20
1.35亿美元 0% 20
(IRR 4.5%)
2014.08 野村国际银行 3.25亿美元 0% 30
(IRR 4.95%)
2014.07 德意志银行新加坡分行 6.7亿美元 0% 30
(IRR 4.9%)
2014.07 法国兴业银行 3.55亿美元 0% 20
(IRR 4.5%)
2014.07 法国兴业银行 2.5亿美元 4.1% 20
2014.01 渣打国际商银 5.8亿美元 Libor+0.7% 2
2013.05 远东新世纪 50亿日圆 1.255% 3
注：1. * 表新增发行，**表交易员提供发行资料，尚未登录台湾柜买中心
2. 主要资料来源：台湾柜台买卖中心、台湾证券交易所(完)
(记者 林妙容; 审校 杨淑祯)