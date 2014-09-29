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亚洲 | 2014年 9月 29日 星期一 16:30 BJT

中国外汇：6月末对外金融净资产19,921亿美元，较上季末微增--外管局

路透北京9月29日 - 中国国家外汇管理局周一公布，截止6月末，中国对外金融净资产19,921亿美元，较3月末规模增加6亿美元，增幅约0.03%。

刊登在外管局网站的国际投资头寸表显示，6月末，对外金融资产63,084亿美元，对外负债43,163亿美元。

在对外金融资产中，中国对外直接投资6,402亿美元，证券投资2,612亿美元，其他投资13,512亿美元，储备资产40,558亿美元，分别占对外金融资产的10%、4%、21%和64%.

在对外负债中，外国来华直接投资24,748亿美元，证券投资4,223亿美元，其他投资14,192亿美元，分别占对外负债的57%、10%和33%。

中国国家外汇管理局此前称，截止3月末，中国对外金融净资产19,915亿美元，较去年末增长1%，其中对外直接投资6,215亿美元。

国际投资头寸表是反映特定时点上一个国家或地区对世界其他国家或地区金融资产和负债存量的统计报表，它与反映交易流量的国际收支平衡表一起，构成该国家或地区完整的国际账户体系。(完)

参看详情，请点选外管局网站：here (发稿 李文科; 审校 张喜良)
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