中国外汇：6月末对外金融净资产19,921亿美元，较上季末微增--外管局

国际油市：油价连跌六日后小涨，但市场依然承压
路透新加坡4月25日 - 油价周一小幅走高，但市场仍承压。油价之前连续六个交易日下滑，因交易员不再相信主要产油国的减产承诺将控制住过量供应。目前全球市场燃油供应过多。
路透北京9月29日 - 中国国家外汇管理局周一公布，截止6月末，中国对外金融净资产19,921亿美元，较3月末规模增加6亿美元，增幅约0.03%。
刊登在外管局网站的国际投资头寸表显示，6月末，对外金融资产63,084亿美元，对外负债43,163亿美元。
在对外金融资产中，中国对外直接投资6,402亿美元，证券投资2,612亿美元，其他投资13,512亿美元，储备资产40,558亿美元，分别占对外金融资产的10%、4%、21%和64%.
在对外负债中，外国来华直接投资24,748亿美元，证券投资4,223亿美元，其他投资14,192亿美元，分别占对外负债的57%、10%和33%。
中国国家外汇管理局此前称，截止3月末，中国对外金融净资产19,915亿美元，较去年末增长1%，其中对外直接投资6,215亿美元。
国际投资头寸表是反映特定时点上一个国家或地区对世界其他国家或地区金融资产和负债存量的统计报表，它与反映交易流量的国际收支平衡表一起，构成该国家或地区完整的国际账户体系。(完)
参看详情，请点选外管局网站：here (发稿 李文科; 审校 张喜良)
路透新加坡4月25日 - 油价周一小幅走高，但市场仍承压。油价之前连续六个交易日下滑，因交易员不再相信主要产油国的减产承诺将控制住过量供应。目前全球市场燃油供应过多。
路透4月24日 - 全球最大金矿商Barrick Gold周一公布季度获利逊于预期，同时对旗下阿根廷金矿下调产量预估并上调成本。该金矿近期发生含氰化物溶液泄漏事故，为18个月里第三次。
路透上海4月25日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇 率指数周二较上日跌0.22%至92.7；SDR篮子指数跌至94.34，BIS篮子指数跌至93.63；CFETS 指数逼近记录新低，SDR指数和BIS指数则均创新低。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌2.25%，SDR篮子指数跌1.21%，BIS指数跌2.71% 。2016年全年CFETS人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38% 。 CFETS篮子部分主要货币 今日中间价 较上日升贬点 数 人民币 6.8833 -160 欧元 7.4763 -139 日圆 6.2746 -313 港元