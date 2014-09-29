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亚洲 | 2014年 9月 29日 星期一 16:49 BJT

亚洲橡胶：东京期胶收低1.5%，追随上海期胶跌势

上海期交所1月期胶合约 收低200元人民币，报每吨12,120元。

“中国投资者明显在长假前结清头寸。”Tazawa说。中国国庆长假从周三开始，为期一周。

“由于中国需求疲弱，且供给过多，整体人气偏空，市场预计仍将承压。”

新加坡商品交易所(SICOM)近月10月合约 最新报每公斤145.0美分，下跌2.3美分。(完)

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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 张涛/洪曦; 审校 杜明霞)
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