台湾汇市：台币随亚币收贬至六个月低位，外资汇出央行没挡

* 台币兑美元收盘大贬至六个月低位

* 外资汇出，出口商略抛汇

* 央行未明显进场阻挡台币贬势

* 明日实质交易暂估在30.450-30.550

路透台北9月29日 - 台币兑美元 周一收盘再大贬至六个月低位。国际美元持续强势横扫亚洲货币，台币在外资大举汇出之下明显走贬，出口商稍有抛汇，惟央行也没有阻挡台币贬势。

汇银人士指出，不管是上午或下午外资的美元买盘皆相当汹涌，出口商则是在30.500附近有较多的美元卖单成交。但也有交易员提到，台币自先前一路走贬已有不少出口商陆续抛汇，累积量能也已不少，目前出口商手中的美元也不多。

〞央行其实也是放手让外资汇出，让外资汇出去成本高一点，也没什么挡(台币走贬)。〞一位小型银行交易员表示。

他们指出，央行在市场买卖力道很强劲时，倒也不太会进场逆向行事，但本波外资汇出台币走贬，有助于出口商增加价格竞争力，这往央行期望的方向走，因此相对于台币涨时央行进场调节干预，台币走贬时央行干预减弱台币跌势的情况通常较少。

至于海外无本金交割远期外汇市场(NDF) 方面，一个月天期美元/台币换汇点与上日相去不远，一个月远汇报价 尾盘在30.480/30.500左右，上日纽约盘收在30.330。

汇银人士指出，美元基本走强态势目前仍未改变，目前在价平附近的换汇点表示美元短期涨势可能较先前稍弱一点，但走强的趋势仍然持续。

台湾股市周一连三日收跌，续创四个月收盘低位。分析师指出，受到今日9月新加坡摩台指压低结算影响，台股续创波段新低。外资和陆资在台股卖超124.66亿台币，连续14个交易日卖超共计810.37亿台币。

今日台币兑美元收盘续创近六月低位，此前收盘低位在3月31日的30.510。台币今日主要交易区间在30.340-30.520，上日交易区间在30.277-30.308。

本周/全球重要经济事件与数据包括：

9/29(一)：英国8月消费者信贷和抵押贷款发放数据；欧元区9月企业景气指数；美国8月实质个人支出和个人所得；美国8月成屋待完成销售指数；韩国8月工业生产和服务业产出；美国芝加哥联储总裁埃文斯和美国财政部副部长拉斯金在全美商业经济协会年会上讲话。

9/30(二)：汇丰9月中国制造业PMI终值；英国央行货币政策委员会委员迈尔斯在伦敦政治经济学院讲话；欧洲央行执委会委员劳滕施莱格在年度监管大会上讲话，主题为“欧洲体系内的国家监管—实现正确的平衡”；挪威央行总裁奥尔森在北欧联合银行货币经济中心座谈会上讲话；德国9月就业数据；英国第二季GDP、企业投资和经常帐终值；欧元区8月失业率；美国9月芝加哥PMI；美国9月消费者信心指数；日本央行第三季短观大型制造业景气指数；

10/1(三)：中国9月官方制造业PMI；冰岛央行宣布利率决定；日本9月制造业PMI；英法德意四国和欧元区9月制造业PMI；美国9月ADP民间就业岗位；美国9月Markit制造业PMI终值；美国9月ISM制造业指数；

10/2(四)：澳洲8月商品和服务进出口及贸易收支；英国央行发布季度政策声明；欧洲央行管委会会议，宣布利率决定；欧元区8月PPI；美国9月Challenger企业计划裁员人数；美国8月工厂订单和耐久财订单修正值；

10/3(五)：中国9月官方非制造业PMI；挪威央行副总裁Jon Nicolaisen与央行投资管理部门的首席风险官Jan Thomsen对央行在当地的分支网络发表讲话；德英法意四国及欧元区9月服务业PMI；欧元区8月零售销售；美国9月非农就业岗位；美国8月国际贸易收支。

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