台湾货币市场：9月30日及本/下提存期资金预期变化一览表

中国房地产：紧缩政策下房企融资需双管齐下，证券化潜力巨大--仲量联行
路透北京4月27日 - 国际物业顾问--仲量联行周四表示，考虑到中国房地产政策趋紧，房企融资难度将进一步加大，商业抵押担保证券（CMBS）等新兴融资方式面临发展机遇，房地产投资信托基金（REITs）则面临租金收益率低等障碍，短期难有突破。
路透台北9月30日 - 台湾货币市场周二和本/下提存期资金预期变化因素摘要如下： **宽松因素： --央行存单到期991.00亿台币。 --100甲9期公债付息8.75亿台币。 **紧缩因素： --央行料发行存单。 ------------------------------------------------- 本提存期资金预期变化因素摘要如下： **宽松因素： --央行存单到期 7,788.5亿台币： 10/01 834.50亿台币 10/02 3,366.50亿台币 10/03 3,587.50亿台币 --月底军公教薪饷拨款。 **紧缩因素： --10/2：财政部发行20年期公债103甲14期，暂定金额300亿台币，9/29标售。 --营业税、菸酒税及货物税等例行性税款缴库。 *--企业营利事业所得税9月底暂缴截止，总金额初估约在1,000亿台币以上。 ------------------------------------------------------------------------- 下提存期资金预期变化因素摘要如下： **宽松因素： --央行存单到期 4兆(万亿)4,196.3亿台币： 10/06 3,527亿台币 10/07 2,562.5亿台币 10/08 2,228.5亿台币 10/09 2,234.3亿台币 10/10 862.8亿台币 10/13 4,228亿台币 10/14 1,852.5亿台币 10/15 458亿台币 10/16 7,419.8亿台币 10/17 2,808.5亿台币 10/20 453.7亿台币 10/21 4,461.6亿台币 10/22 2,713.5亿台币 10/23 4,025亿台币 *10/24 1,125.5亿台币 *10/27 2,125.1亿台币 10/28 34亿台币 10/29 25亿台币 10/30 10亿台币 10/31 24亿台币 11/03 1,017亿台币 --公债还本付息445.75亿台币。 10/15 89甲4期本金 400亿台币 10/15 89甲4期15息 24.5亿台币 10/15 102甲11期1息 3.75亿台币 10/19 90甲7期13息 17.5亿台币 **紧缩因素： *--10/6 ：台湾央行发行1,200亿台币一年期定存单，3日标售。 *--10/13：台湾央行发行200亿台币两年期定存单，9日标售。 --10/15：财政部发行五年期可分割公债103甲15期，暂定金额400亿台币，10/9标售。 --菸酒税及货物税等例行性税款缴库。(完) 注：*表新增或更新。 (记者 董永年; 审校 高洁如)
路透北京4月27日 - 国际物业顾问--仲量联行周四表示，考虑到中国房地产政策趋紧，房企融资难度将进一步加大，商业抵押担保证券（CMBS）等新兴融资方式面临发展机遇，房地产投资信托基金（REITs）则面临租金收益率低等障碍，短期难有突破。
* 短率靠向区间低位，短票利率低位则续跌 * 资金需求依旧不振，票券商月底缺口仍小 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 董永年 路透台北4月27日 - 台湾银行间短率周四靠向区间低位，短票利率低位续跌。资金调度人士表示，虽然今 日外资汇入力道趋缓，但市场看此趋势难改，银行间过剩流动性令短率在月底不见止稳回升。 他们指出，周四票券商的缺口通常会放大，但今日仍难见较大的资金需求。由于银行转进初级市场抢票， 令票券商发票量萎缩，调度需求因而降低，反而在拆款到期选择还款不续做。 〞大家都多钱，外商银行尤其多吧。〞一银行资调人员说。 另一银行资调人士则称，昨日外资大举涌入，虽然最后在央行干预下令汇率升幅大举收敛，但外资何以在 台币、台股升幅已大的时刻还不计代价进入台湾，背后动机与后续的效应值得玩味。 他认为，在台币升值趋势短期难以扭转下，货币市场过剩流动性的问题一时难见改善，至少在5月下旬报 税旺季来临前，短率都将维持低位。 台币兑美元周四微收贬，终止连五升
路透首尔4月27日 - 韩国大宇造船周四报告称，四年多来首次实现季度获利，得益于按时交付利润率较高的船舶，以及削减成本措施提振获利。