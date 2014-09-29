《中国债市每日综述》现券向暖IRS走低，回购利率破位及香港事件助益

* 现券买气再起，短端和长端品种收益率普降

* IRS早间降幅略甚，午后止盈压力下小幅反弹

* 七天回购利率破位下行，资金面宽松格局依旧

* 香港"占中"事件提升市场风险偏好，亦利好现券

路透上海9月29日 - 中国银行间债市周一现券收益率和利率互换(IRS)均不同程度走低。交易员表示，临近季末资金面充裕格局依旧，且七天回购利率破位下行，为现券买气提供支撑，同时香港"占中"事件提升机构风险偏好，亦利好现券走势。

他们并认为，若短期资金利率持续走低，现券走暖行情还有望延续，同时还将密切关注近期即将公布的宏观经济数据。

“现券收益率长的、短的都在下吧，大概5-6bp(基点)左右。”上海一银行交易员称，主要是回购利率太低了，季末资金面这么宽松，机构对未来预期也比较乐观；此外，香港事件若引发局势动荡，或将对经济产生一定负面作用，也有一定影响。

对于IRS走势，他并表示，早上也下了近10基点，不过下午稍微有点反弹，据说是有部分机构的止盈盘出来了。

香港市民争取民主抗争运动＂占领中环＂于周日凌晨展开，这是自1997年回归以来最严重示威行动，防暴警察自周日晚间至周一凌晨多次施放催泪瓦斯，试图驱散示威人群。受此事件影响，周一香港恒生指数 收跌1.9%触及两个半月低点。

上海另一银行交易员则认为，不少机构亦有节前提早收券的习惯，再加上IPO资金解冻，机构出钱意愿比较强，均会考虑配点债券资产，这样十一长假也可以吃利息。

对于未来债市走势，他认为，只要短期资金成本还在降，现券收益率就还有下行空间；目前关注线下三个月资金成本的价格走势及短期宏观经济数据，不排除9月数据由于基数原因存在反弹的可能性，可能会有机构提前选择落袋为安，采取较为保守策略。

因国庆假期调休，银行间债市10月1-7日休市。

汇丰9月中国制造业采购经理人指数(PMI)终值及中国9月官方制造业PMI将分别于明日(9月30日)和周三(10月1日)公布。

剩余期限约9.71年的国开行固息债140215券最新报价收益率 为4.67%，上交易日尾盘为4.73%。 中金所五年期国债期货主力合约TF1412 今日收报94.698元人民币，较上日结算价涨0.212元，或0.22%。

**资金供给充裕季末无忧**

银行间资金市场周一主要回购利率 除14天期限品种外均走低，其中七天期加权一度打破3%整数关口至2.86%附近，为逾五个月以来低点。交易员称，此前SLF支撑效应仍在，加之新股申购资金陆续解冻，供给充裕下季末时点无忧。

交易员称，目前市场对流动性心态十分稳定，至于长假后资金面，还需要看存款偏离度新规的实际效果，以及是否会有其他新的影响因素而定。

上海一银行交易员表示，“大行基本都在出钱，季末应该是平安度过了。”

另外，今明两日沪深两市将有逾8,000亿元人民币新股申购资金解冻。

对于以信用债为主要抵押品的券商类机构而言，今日融入资金也相当容易，唯价格上仍较利率债抵押仍有所上浮。

本月稍早，银监会下发通知要求商业银行加强存款稳定性管理，月末存款偏离度不得超过3%，否则将按严重程度采取相应监管纠正与处罚措施；并要求商业银行不得设立时点性存款规模考评指标，不得设定单纯以存款市场份额或排名为要求的考评指标。

今日银行间市场质押式回购总成交金额9,344.44亿元，上交易日为6,527.64亿元。其中，隔夜品种为7,004.75亿元，上交易日为5,506.95亿元。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间17:36 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交(亿元)

------------------------------------------------------------------------

质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 2.5230 2.6332 -11.02 7,004.75

七天 2.8995 3.0437 -14.42 774.67

14天 3.4432 3.2387 +20.45 1451.63

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 1.6000 8.0600 -646.00 27.32

七天 2.0000 8.9000 -690.00 3.90

14天 2.7000 4.6500 -195.00 1.28

回购定盘利率

其中:隔夜 2.5500 2.6700 -12.00 --

七天 3.0000 3.0100 -1.00 --

14天 3.2500 3.2500 +0.00 --

Shibor

其中:隔夜 2.5430 2.6580 -11.50 --

七天 2.9050 3.0730 -16.80 --

三个月 4.5500 4.5528 -0.28 --