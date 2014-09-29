《港交所CEO专栏》开启LME新时代

路透香港9月29日 - 以下内容摘自港交所 行政总裁李小加最新专栏：

最近几周，伦敦金属交易所（LME）备受媒体关注：先是美国联邦地区法院驳回了所有针对LME铝仓库的诉讼；上周LME自建的结算所LME Clear成功推出了自己的结算平台LMEmercury；今天，LME公布了明年的收费调整计划，朝着真正的商业化运作迈出了重要一步。在此，我要向所有LME的同事们表示衷心的感谢和祝贺：谢谢你们的辛勤付出，让我们在商品领域的战略规划正一步一步如期实现！

也许很多朋友还不太了解大宗商品业务，更不明白LME为什么要大费周折自建结算所，这大概得从我们的战略规划说起。在《战略规划2013-2015》中，香港交易所集团明确提出要发展成为一家提供全方位产品及服务、且纵向全面整合的全球领先交易所，并作好准备以把握中国资本项下审慎、加速开放的种种机遇。产品方面，香港交易所集团将覆盖现货股票、股票衍生产品、定息产品及货币以及商品等资产类别，同时就每个资产类别建立从产品至交易、及至结算的垂直整合业务模式。LME正是我们进军商品业务的先锋。

众所周知，LME是全球最大的基础金属交易所，但在香港交易所集团收购之前，它并不是一个传统意义上的商业化运作的交易所，而是一个由会员拥有的盈利有限的机构。在不根本改变LME业务模式的前提下，如何让LME在全球激烈的交易所竞争中立于不败之地，如何让LME在集团的发展战略中发挥应有的作用，如何让LME和香港交易所的优势互补寻找新的增长点？这些是我们在收购LME之前曾经反复思考的问题，我们的答案是大力投资LME的平台建设，将其转型为一间完全商业化运作的交易所，并充分利用它和香港金融中心的优势实现内地与国际商品市场的互联互通。

延伸到整个集团的商品战略规划，大致可以分为三步：第一步，实现LME的商业化运作，进一步巩固其在全球金属业界的领先地位；第二步，将LME的商品业务向东拓展，在香港建立商品业务平台；第三步，利用香港平台的优势实现内地与国际商品市场的互联互通。

作为LME的新东家，我们大力投资LME的基础建设，付出了不少真金白银，包括建设自营结算所LME Clear、将LME的IT系统从外包转自营、建立交易资料储存库，以及不断完善全球投资者、交易员、生产商和用户进入LME的电子交易平台等等。因为，所有这些都是关系LME未来的重要投资，它们会为我们将来丰富产品线打下坚实的基础，创造更灵活的发展空间。例如，LME的IT系统从外包转向自营，可以大大提高交易系统的稳定性和可靠性，并为未来系统升级创造主动性和便利。

上周LME Clear顺利推出自建的结算平台LMEmercury，则是LME商业化运作的重要前提，它标志着LME成为一家提供全方位服务的金属交易所——不仅能够提供先进的交易服务，而且提供一流的清算交收和仓位风险管理服务。从此以后，LME可以自己掌握结算的「命运」了，产品结算再也不用依赖其他的结算所。

更重要的是，LME Clear将为LME和香港交易所集团的商品发展战略带来前所未有的灵活性和空间，尤其是我们在推出新产品或者把产品拓展到新的货币品种或时区的时候，这些灵活性将显得弥足珍贵。

除了LME Clear的顺利开张，LME公布的最新收费计划也是LME商业化运作的重要一步。在调整收费标准时，我们充分考虑了用户的意见，尽量确保新的收费标准公平合理，并在业界具有足够竞争力。我们无意改变LME生态圈的重要DNA，我们也十分重视用户的感受，但作为一家上市公司，我们也需要对股东负责，需要为已经付出的投资争取合理公平的商业化回报。这些回报也是LME未来为广大用户提升服务的经济保证，利用这些增加的交易费收入，我们可以继续加大投入，推出更加多元化的产品，不断拓展业务和完善我们的服务。

值得高兴的是，经过一年多的努力，我们的付出初见成效。目前，我们已经基本实现了集团商品战略的第一步，并且正在积极向第二步和第三步迈进，今年12月，我们的亚洲商品平台将会如期推出。

我们坚信，LME的商业化运作将在我们实现内地与国际商品市场互联互通的进程中发挥巨大作用，也会使这间拥有一百多年悠久历史的交易所焕发出新的活力。作为中国资本市场双向开放的首班车，沪港通的各项准备工作进展顺利，预计将在下月启动。我相信，随着沪港通的成功运行，它的模式有望在未来拓展至商品和其他资产领域。

当然，LME的商业化如今才刚刚迈出了第一步，实现集团商品战略的路还有很长，更多的精彩在前方。让我们一起努力，共同开启LME的新时代！ （完）

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