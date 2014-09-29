更新版 1-台湾货币市场：隔拆利率走高，营所税暂缴令季底效应攀高峰

* 隔拆利率攀升，营所税暂缴令拆款态度保守

* 短票利率亦受牵引，发行量少但区间高位攀升

* 季底效应达高峰，明日或有好转机会 (更新拆款数据及存单细节)

记者 董永年

路透台北9月29日 - 台湾银行间隔夜拆款利率周一走高。调度人士表示，受营业所得税季底暂缴因素影响，今日大型行库拆出意愿低落，预料明日才有机会改善。

他们指出，银行间为因应季底资本适足率(BIS)计算及冲刺放款需求，跨季资金供给本就偏少。本季底又有营所税暂缴，让供给更形雪上加霜。

〞几家大行没额度，他们手上有钱，但营所税还算不准。〞一位银行资金调度人士称。

不过他表示，营所税暂缴对市场的影响应该只到今日，待大型行库确定上缴额度后，明日应该就有资金供应。

另一票券商交易员则表示，今日市况有点混乱，有少数大型银行缺周转金。

资金调度人士称，虽然上周五陆续有外商银行加入跨季拆款资金供给行列，但因拆出笔数有限，让跨季短率区间高位难以松动。

银行间隔夜拆款加权平均利率 报0.392%，上日收报0.387%；今日区间在0.295-0.550%，上日在0.295-0.430%；一周拆款利率区间在0.388-0.520%，上日为0.380-0.510%。两周拆款利率区间则暂在0.485-0.560%，上日在0.392-0.560%。

**短票利率攀高**

短票市场方面，大型票券商指出，虽然避开季底落点，令今日发票量偏少，但因拆款额度取得不易，只能接受偏高的买票利率，使得成交水准进一步攀升。

票券商表示，银行为争取业绩，季底会在市场抢贷款额度。企业为顾及往来关系，通常会先还票转为贷款，使得发票量明显降低。

〞高点上来蛮快的，先卖短的(10-20天)，撑过去就好。〞一位票券商交易员说。

他们预估，短票利率走高的状况，将会随着季底结束而回落。预计10月1日的成交利率将快速下滑。

今日票券商与银行承作的跨季/跨月30天期自保短票利率主要成交在0.67-0.70%，上日在0.64-0.66%，部分成交高见0.75%，皆较上日走扬。

据集保的资料显示，不分承作对象，上日30天自保短票买卖断平均成交利率落在0.662%，前日则为0.653%，短票利率有持续走高之势。

台湾央行周一公布，共发行2,093.6亿台币存单。与今日存单到期金额2,138.2亿相较，存单发行余额减44.6亿。

本周央行存单到期总额为1兆917.7亿台币，落点分别为周二991亿、周三834.5亿、周四3,366.5亿及周五3,587.5亿。

拆款中心资料 显示，周一超额准备为130亿台币，累积超额准备为2,552亿台币、加计前期1%的超额准备为3,157亿台币。

**投信资金分配不均**

台湾债券市场附买回(RP)利率周一大致持平上日。交易商表示，因应季底基金赎回压力，投信端资金略显分配不均，但不致于影响资金调度，明日为季底最后一天，仍需留意投信端季底资金变化。

市场人士指出，目前RP市场资金情势持稳，除了投信端资金波动较大外，寿险端为顾及季底风险资本适足率(RBC)计算，资金调度偏向持平操作、成交以到期续作为主，银行端则略有少数几家要求跨季公债RP利率成交在0.55%，今日整体RP交投大致维持在既有区间。

〞季底整体资金还算OK，只是分配不均。〞一本地证券商交易员说。

今日证券商10天内公债的附买回利率主要成交区间在0.53-0.55%；30天内公司债RP利率主要交投在0.63-0.65%，大致持平上日。

票券商10天左右公债的附买回利率主要成交区间在0.40-0.50%；10天左右公司债附买回利率成交在0.53-0.55%，跨月利率以0.57%为主，票券商的极短天期利率在0.46-0.48%，与上日相同。