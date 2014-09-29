更新版 1-中国经济：稳增长确定加强进口政策措施，资源税改革亦提速

《全球汇市》欧元涨势暂停，美国对加国软木材新征反补贴税打击加元

* 欧元在周一所及的五个月高位下方持稳 * 受法国大选第一轮投票结果激励的涨势暂停 * 加元触及约四个月低位 * 美国宣布对加拿大软木材新征反补贴税 路透新加坡4月25日 - 欧元周二小跌，在受法国大选第一轮投票结果激励上涨后稍事休息。加元下跌，受累于美国对加拿大软木材征收反补贴税消息。 欧元兑美元 跌0.1%至1.0860，脱离周一所及的约1.0940的11月10日以来高位。中间派候选人马克龙赢得法国总统大选第一轮投票，提振欧元周一上涨。 民调显示，马克龙将在下月的大选决选中击败反欧盟、反欧元的民族主义者勒庞。 三井住友银行驻新加坡的资深全球市场分析师Satoshi Okagawa表示，欧元或将表现出韧性，因勒庞在5月7日第二轮投票中获胜的几率不大。 但他还说，在空头回补引发欧元上扬后，近期涨势将受限。 “很难大举买入欧元，并将其推高至1.10美元以上，”Okagawa说。 民调显示，在两位已被淘汰的竞选对手承诺支持马克龙、并反对勒庞的欧元怀