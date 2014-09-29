重温稿--中国外汇：人民币对欧元直接交易周二启动，人民币国际化进入全新里程

* 人民币对欧元直接交易周二启动

* 有利于形成人民币对欧元的直接汇率

* 将推动人民币国际化和跨境贸易

路透北京9月29日 - 中国宣布启动人民币对欧元直接交易，意味着人民币与第二大国际货币--欧元之间将打通直接交易的通道，形成人民币对欧元的直接汇率，将大力促进中国与其第一大贸易伙伴--欧盟之间的经贸关系，并引领人民币国际化的全新里程。

中国外汇交易中心周一宣布，自9月30日（周二）起银行间外汇市场完善人民币对欧元的交易方式，发展人民币对欧元直接交易。

“（人民币对欧元直接交易）促进中国与欧元区成员国之间的双边贸易和投资，便利人民币和欧元在贸易投资结算中的使用，满足经济主体降低汇兑成本的需要。”外汇交易中心新闻稿指出。

欧盟是中国最大贸易伙伴，据中国海关统计，2013年中国和欧盟双边贸易额达5,590.6亿美元，同比增长2.1%。

作为银行间外汇市场首批人民币对欧元直接交易做市商，中国农业银行 称，其成功推动其法兰克福分行与德意志银行伦敦分行在海外银行间市场完成首笔人民币对欧元直接交易。

农行新闻稿并称，此次推出人民币对欧元直接交易，是中欧共同推动双边经贸关系进一步发展的重要举措。这有利于形成人民币对欧元直接汇率，简化操作手续，促进双边贸易和投资便利化；有利于加强两地金融合作,并将进一步促进人民币国际化的发展。

银行间外汇市场人民币对欧元交易并实行直接交易做市商制度，直接做市商承担相应义务，连续提供人民币对欧元直接交易的买、卖双向报价，为市场提供流动性。