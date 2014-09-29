表格：英国9月消费者信心指数下滑至负1，逊于预估

标题新闻：通用汽车委内瑞拉厂以简讯解雇2,700人，此前该厂遭法院下令没收资产后已中止业务
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路透伦敦9月30日 - 市场研究机构GfK周二公布的调查显示，英国9月消费者信心指数从近期的九年高位小幅下跌，因家庭对经济和个人财务前景的看法变得稍为不乐观。
英国9月消费者信心指数下滑至负1，路透调查预估为零，8月为正1。
以下为数据表格:
9月 8月 7月 6月 5月 4月
GfK消费者信心指数 -1 1 -2 1 0 -3
个人财务
过去12个月 -8 -7 -11 -9 -10 -11
未来12个月 1 5 2 3 6 5
经济状况
过去12个月 -4 -1 -7 -3 -5 -13
未来12个月 4 11 9 13 12 8
大额采购意愿 0 -1 -3 -2 -3 -4 (完)
(编译 李婷仪 审校 戴素萍)
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路透悉尼4月25日 - 美国大豆周二下跌，自上日所及三周高点回落，此前美国农业部公布的种植进度超出市场预期。 芝加哥期货交易所(CBOT)交投最活跃的3月大豆期约下跌0.2%至每蒲式耳9.69-1/2美元，周一上涨1.1%，并且盘中触及3月29日以来最高位9.72-1/2美元。 主力玉米期约持平于每蒲式耳3.65-1/2美元，上日涨0.5%。 主力小麦合约变动不大，报每蒲式耳4.19-1/2美元，周一收低0.4%。 美国农业部(USDA)称，大豆种植率为6%，远超市场预期。 该报告称，截至周日，玉米种植率为17%。也超过市场预期。 小麦优良率为54%，略落后预期。 农业部报告，上周出口检验美国玉米145万吨，略高于行业预估。今年迄今检验数量较上年同期高出62%。 大豆和小麦出口检验分别为634,877吨和612,536吨，亦高于行业预期。 以下爲0024 GMT报价： 合约 价格 变动 涨跌% 两日涨
路透新加坡4月25日 - 合约 目标位($代表 支撑位/阻力位($代表美元) 美元) 布兰特原油 $52.56 支撑 $51.59/$50.93 棕榈油 - 阻力 2,542/2,574 马币(林吉特 ) 支撑 2,507/2,477 马币 西德克萨斯中质油(W $50.04 支撑 $48.88/$48.60 TI) 现货金 - 支撑 $1,265/$1,248 阻力 $1,282/$1,303 LME期铜 $5,592