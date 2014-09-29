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货币新闻 | 2014年 9月 30日 星期二 07:24 BJT

表格：英国9月消费者信心指数下滑至负1，逊于预估

路透伦敦9月30日 - 市场研究机构GfK周二公布的调查显示，英国9月消费者信心指数从近期的九年高位小幅下跌，因家庭对经济和个人财务前景的看法变得稍为不乐观。

英国9月消费者信心指数下滑至负1，路透调查预估为零，8月为正1。

以下为数据表格:

9月 8月 7月 6月 5月 4月

GfK消费者信心指数 -1 1 -2 1 0 -3

个人财务

过去12个月 -8 -7 -11 -9 -10 -11

未来12个月 1 5 2 3 6 5

经济状况

过去12个月 -4 -1 -7 -3 -5 -13

未来12个月 4 11 9 13 12 8

大额采购意愿 0 -1 -3 -2 -3 -4 (完)

(编译 李婷仪 审校 戴素萍)
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