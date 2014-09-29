《日本重要政经日程》--9月30日

香港个股：中信建投基金遭上交所正式实施1个月限制交易纪律处分

路透香港4月25日 - 中国大型综合性投资银行--中信建投证券周二称，其基金分支遭上海证券交易所正式实施1个月限制交易的纪律处分，至5月23日为止。