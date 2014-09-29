《综述》美国8月个人支出成长，然房市仍疲软

标题新闻：通用汽车委内瑞拉厂以简讯解雇2,700人，此前该厂遭法院下令没收资产后已中止业务
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商务部数据显示，8月个人消费支出(PCE)物价指数较上年同期上升1.5%，略低于7月水准。这是美联储比较偏爱的通胀指标。扣除食品和能源的核心PCE物价指数亦较上年同期上升1.5%，该指标今年稍早一度降至1.2%。
美联储部分决策者仍担心，通胀率似乎陷在低于2%目标的水准。
芝加哥联储总裁埃文斯周一重申其观点，即美联储应耐心等待升息时机。
上周五公布数据显示，美国第二季GDP增速创两年半最快。但房市仍难以从2007-09年的衰退状态中复苏。
全美不动产协会(NAR)公布，8月成屋待完成销售指数较上月下降1.0%，至104.7，预估为下降0.1%。
去年由于抵押贷款利率上升，成屋待完成销售指数一度大降，不过今年3月过后一直呈上升趋势。(完) (编译/审校 张明钧/李婷仪/李爽/戴素萍)
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路透悉尼4月25日 - 美国大豆周二下跌，自上日所及三周高点回落，此前美国农业部公布的种植进度超出市场预期。 芝加哥期货交易所(CBOT)交投最活跃的3月大豆期约下跌0.2%至每蒲式耳9.69-1/2美元，周一上涨1.1%，并且盘中触及3月29日以来最高位9.72-1/2美元。 主力玉米期约持平于每蒲式耳3.65-1/2美元，上日涨0.5%。 主力小麦合约变动不大，报每蒲式耳4.19-1/2美元，周一收低0.4%。 美国农业部(USDA)称，大豆种植率为6%，远超市场预期。 该报告称，截至周日，玉米种植率为17%。也超过市场预期。 小麦优良率为54%，略落后预期。 农业部报告，上周出口检验美国玉米145万吨，略高于行业预估。今年迄今检验数量较上年同期高出62%。 大豆和小麦出口检验分别为634,877吨和612,536吨，亦高于行业预期。 以下爲0024 GMT报价： 合约 价格 变动 涨跌% 两日涨
路透新加坡4月25日 - 合约 目标位($代表 支撑位/阻力位($代表美元) 美元) 布兰特原油 $52.56 支撑 $51.59/$50.93 棕榈油 - 阻力 2,542/2,574 马币(林吉特 ) 支撑 2,507/2,477 马币 西德克萨斯中质油(W $50.04 支撑 $48.88/$48.60 TI) 现货金 - 支撑 $1,265/$1,248 阻力 $1,282/$1,303 LME期铜 $5,592