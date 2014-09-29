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货币新闻 | 2014年 9月 30日 星期二 06:55 BJT

《综述》美国8月个人支出成长，然房市仍疲软

商务部数据显示，8月个人消费支出(PCE)物价指数较上年同期上升1.5%，略低于7月水准。这是美联储比较偏爱的通胀指标。扣除食品和能源的核心PCE物价指数亦较上年同期上升1.5%，该指标今年稍早一度降至1.2%。

美联储部分决策者仍担心，通胀率似乎陷在低于2%目标的水准。

芝加哥联储总裁埃文斯周一重申其观点，即美联储应耐心等待升息时机。

上周五公布数据显示，美国第二季GDP增速创两年半最快。但房市仍难以从2007-09年的衰退状态中复苏。

全美不动产协会(NAR)公布，8月成屋待完成销售指数较上月下降1.0%，至104.7，预估为下降0.1%。

去年由于抵押贷款利率上升，成屋待完成销售指数一度大降，不过今年3月过后一直呈上升趋势。(完) (编译/审校 张明钧/李婷仪/李爽/戴素萍)
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