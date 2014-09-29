欧洲政治：西班牙宪法法庭中止加泰罗尼亚独立公投

芝加哥期市：美国大豆自三周高位回落，受农业部种植进度报告打压

路透悉尼4月25日 - 美国大豆周二下跌，自上日所及三周高点回落，此前美国农业部公布的种植进度超出市场预期。 芝加哥期货交易所(CBOT)交投最活跃的3月大豆期约下跌0.2%至每蒲式耳9.69-1/2美元，周一上涨1.1%，并且盘中触及3月29日以来最高位9.72-1/2美元。 主力玉米期约持平于每蒲式耳3.65-1/2美元，上日涨0.5%。 主力小麦合约变动不大，报每蒲式耳4.19-1/2美元，周一收低0.4%。 美国农业部(USDA)称，大豆种植率为6%，远超市场预期。 该报告称，截至周日，玉米种植率为17%。也超过市场预期。 小麦优良率为54%，略落后预期。 农业部报告，上周出口检验美国玉米145万吨，略高于行业预估。今年迄今检验数量较上年同期高出62%。 大豆和小麦出口检验分别为634,877吨和612,536吨，亦高于行业预期。 以下爲0024 GMT报价： 合约 价格 变动 涨跌% 两日涨