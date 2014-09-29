金砖国家：9月29日股汇市收盘纵览

路透9月30日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币9月29日(周一)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 收跌1.41%，报1,009.43点。

中国股市：沪综指收盘五连涨再创19个月新高，未受香港示威事件拖累

香港股市：恒指创两个半月收盘低点，示威活动令投资者紧张

中国汇市：人民币收挫0.38%至一个月新低，因香港“占中”和节前购汇

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巴西股市：指标Bovespa指数 收低4.52%，报54,625.35点，创逾三年来最大单日跌幅，因一民调显示在周日大选前总统迪尔玛·罗塞夫支持率领先挑战者Marina Silva。

拉美汇市：巴西雷亚尔兑美元触及近六年最低，民调显示现任总统支持率领先

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南非股市：下跌，并触及四个多月以来最低位，矿业公司因商品价格走软而维持下行趋势。指标Top-40绩优股指数 收低0.67%至44,209点，综合指数 跌0.59%至49,371点。两指数均触及5月以来最低水准，但今年已经多次刷新纪录高位。

南非汇市：兰特兑美元跌至八个月低位，延续上周跌势

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印度股市：下跌，因利率敏感性个股在央行政策会议前一天承压，但科技公司和制药商等出口类股趁卢比疲软之机上扬。指标BSE指数 收跌0.11%或29.21点，报26,597.11点，五个交易日中第四次下跌。NSE指数 跌0.12%或9.95点，收报7,958.90点。

印度汇市：印度卢比兑美元在震荡交投中走低，因美国季度成长数据上修加重了较预期更早升息的疑虑，另外在印度央行召开会议前谨慎情绪弥漫。印度卢比兑美元 收报61.53/54，周五收盘价为61.14/15。卢比盘中低见61.62，追平周五创下的一个半月最低位。

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俄罗斯股市：指标股指 跌2.59%，报1,126.210点；MSCI明晟俄罗斯指数 跌2.46%，报609.57点。