《美债周二展望》股市下挫带动公债价格上涨，收益率曲线趋平

标题新闻：通用汽车委内瑞拉厂以简讯解雇2,700人，此前该厂遭法院下令没收资产后已中止业务
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(配合美债收盘与美债展望原文当日两稿合并，重发本文内容未有变动)
* 香港示威活动殃及风险资产，扶助美国公债
* 五年期/30年期公债收益率差为2009年来最小
* 对Pimco回赎的担忧令波动性加剧
路透纽约9月29日 - 美国公债价格周一上涨，香港的示威活动令全球股市承压。公债收益率曲线趋平，因投资人预计美国经济数据继续改善。
香港示威活动的不确定性被视为是对公债需求的一个带动因素。
投资人目前翘首以盼周五美国公布9月非农就业报告，以寻找美国经济成长加速的进一步迹象。
“全球市场有不确定因素...香港的示威活动令人担心，整体而言交投颇为清淡，投资人在静待周五的就业报告，”道明证券利率策略师Gennadiy Goldberg表示。
指标10年期公债 尾盘升13/32，收益率报2.49%，上周五尾盘报2.54%。
30年期公债价格 涨25/32，收益率报3.18%，上周五尾盘报3.22%。
月底买盘可能也令公债需求增加，而投资人认为部分升势也是因从上周五的颓势中反弹。上周五，美国公债价格下滑，受太平洋投资管理公司(PIMCO)投资长葛罗斯跳槽到竞争对手Janus Capital Group 的消息拖累。这令投资人担心如果投资人赎回增加，PIMCO可能不得不抛售美国公债。
周五利率波动性攀升，因市场担心PIMCO可能出脱押注低波动性的大量仓位。
“市场认为Pimco已经沽出了许多波动性，可能要出脱一些这种仓位，”瑞信利率策略师Ira Jersey表示。
Jersey称，瑞信参与利率掉期的选择权波动性指数由上周五的58升至62。周一企业信贷仍承压。
五年期/30年期公债收益率差周一降至逾五年最低水准，因投资人预计美国经济继续改善。
周一公布的数据显示，收入增加帮助美国人在8月增加了消费支出，这对美国经济是一个积极的迹象。
五年期/30年期公债收益率差 降至140个基点，上周五高见146基点。(完)
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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 李军; 审校 母红)
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路透悉尼4月25日 - 美国大豆周二下跌，自上日所及三周高点回落，此前美国农业部公布的种植进度超出市场预期。 芝加哥期货交易所(CBOT)交投最活跃的3月大豆期约下跌0.2%至每蒲式耳9.69-1/2美元，周一上涨1.1%，并且盘中触及3月29日以来最高位9.72-1/2美元。 主力玉米期约持平于每蒲式耳3.65-1/2美元，上日涨0.5%。 主力小麦合约变动不大，报每蒲式耳4.19-1/2美元，周一收低0.4%。 美国农业部(USDA)称，大豆种植率为6%，远超市场预期。 该报告称，截至周日，玉米种植率为17%。也超过市场预期。 小麦优良率为54%，略落后预期。 农业部报告，上周出口检验美国玉米145万吨，略高于行业预估。今年迄今检验数量较上年同期高出62%。 大豆和小麦出口检验分别为634,877吨和612,536吨，亦高于行业预期。 以下爲0024 GMT报价： 合约 价格 变动 涨跌% 两日涨
路透新加坡4月25日 - 合约 目标位($代表 支撑位/阻力位($代表美元) 美元) 布兰特原油 $52.56 支撑 $51.59/$50.93 棕榈油 - 阻力 2,542/2,574 马币(林吉特 ) 支撑 2,507/2,477 马币 西德克萨斯中质油(W $50.04 支撑 $48.88/$48.60 TI) 现货金 - 支撑 $1,265/$1,248 阻力 $1,282/$1,303 LME期铜 $5,592