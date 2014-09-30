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货币新闻 | 2014年 9月 30日 星期二 08:07 BJT

日本数据：8月工业生产较前月意外下滑1.5%，加税拖累的影响持续

路透东京9月30日 - 日本经济产业省周二公布的数据显示，8月工业生产意外较前月下降1.5%，表明工厂活动难以从消费税上调导致的滑坡中恢复。

路透调查访问的分析师原预测，8月工业生产较前月上升0.2%。7月为上升0.4%，6月为下滑3.4%，创下2011年3月大地震以来最大跌幅。

数据显示，日本制造商预计9月工业生产上升6.0%，但10月下降0.2%。

浏览完整表格，请点选经济产业省网站：

here(完)

(编译 王兴亚；审校 徐文焰)
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