中国评等：DBRS给予中国A高的初始评级，与日本相同

中国房地产：紧缩政策下房企融资需双管齐下，证券化潜力巨大--仲量联行
路透北京4月27日 - 国际物业顾问--仲量联行周四表示，考虑到中国房地产政策趋紧，房企融资难度将进一步加大，商业抵押担保证券（CMBS）等新兴融资方式面临发展机遇，房地产投资信托基金（REITs）则面临租金收益率低等障碍，短期难有突破。
路透伦敦9月29日 - 全球第四大债信评级机构DBRS周一给予中国A高(A-high)的初始评级，较标准普尔和穆迪给予中国的评级低一个级距，但与日本评级相同。
DBRS认为该评级“趋势稳定”，指称中国有足够的空间应对短期国内外经济冲击，尽管中国经济和金融业状况若出现严重恶化，将令中国处于压力之下。
国际投资者对中国越来越感兴趣，因为中国成为全球经济中更大的一部分。
像许多分析机构一样，DBRS担心中国地方政府近3万亿美元的债务，并忧虑中国可能不得不寻求数以十亿计资金以帮助近几年过度放贷的那些银行。
正面来说，DBRS称相信公共部门负债率仍旧“可控”，同时也认为推进经济改革依旧是“有力的政治承诺”。
中国与日本评级均为A高，尽管中国的债务是日本的一半，而且中国的评级远高于印度(BBB低)和巴西(BBB)等其他较大新兴市场经济体。(完)
(编译 于春红; 审校 张明钧)
路透北京4月27日 - 国际物业顾问--仲量联行周四表示，考虑到中国房地产政策趋紧，房企融资难度将进一步加大，商业抵押担保证券（CMBS）等新兴融资方式面临发展机遇，房地产投资信托基金（REITs）则面临租金收益率低等障碍，短期难有突破。
* 短率靠向区间低位，短票利率低位则续跌 * 资金需求依旧不振，票券商月底缺口仍小 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 董永年 路透台北4月27日 - 台湾银行间短率周四靠向区间低位，短票利率低位续跌。资金调度人士表示，虽然今 日外资汇入力道趋缓，但市场看此趋势难改，银行间过剩流动性令短率在月底不见止稳回升。 他们指出，周四票券商的缺口通常会放大，但今日仍难见较大的资金需求。由于银行转进初级市场抢票， 令票券商发票量萎缩，调度需求因而降低，反而在拆款到期选择还款不续做。 〞大家都多钱，外商银行尤其多吧。〞一银行资调人员说。 另一银行资调人士则称，昨日外资大举涌入，虽然最后在央行干预下令汇率升幅大举收敛，但外资何以在 台币、台股升幅已大的时刻还不计代价进入台湾，背后动机与后续的效应值得玩味。 他认为，在台币升值趋势短期难以扭转下，货币市场过剩流动性的问题一时难见改善，至少在5月下旬报 税旺季来临前，短率都将维持低位。 台币兑美元周四微收贬，终止连五升
路透首尔4月27日 - 韩国大宇造船周四报告称，四年多来首次实现季度获利，得益于按时交付利润率较高的船舶，以及削减成本措施提振获利。