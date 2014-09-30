巴西央行：将维持利率不变但不排除升息可能，下调今年增长预估至0.7%

路透巴西利亚9月29日 - 巴西央行周一表示，将继续维持利率不变一段时间，但警告称如果通胀未能消退，决策者将毫不犹豫地收紧货币政策。

巴西央行经济政策主管Carlos Hamilton de Araujo向记者表示，该行只会考虑升息或保持指标Selic利率不变。

“若通胀前景需要，我们应该也会立即出台货币政策，”Araujo称。

周一稍早，央行称预计未来几年通胀将缓慢降向政府目标区间中心，暗示当前无需调整利率。

Araujo表示，央行将使用货币政策来抵御本币疲软对通胀的影响。当日稍早，巴西雷亚尔 触及近六年低点。

央行在季度通胀报告中，将2014年经济增长预估从此前的1.6%下调至0.7%。据周一发布的央行调查，下修后的预估仍高于市场分析师预估中值0.29%。

央行将2014年通胀预估从6.4%小幅下调至6.3%，而2015年通胀预估则从此前的5.7%升至5.8%。