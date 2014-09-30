巴西央行：将维持利率不变但不排除升息可能，下调今年增长预估至0.7%

韩股业绩：大宇造船逾四年来首次季度获利，因交付高利润船舶及削减成本
路透首尔4月27日 - 韩国大宇造船周四报告称，四年多来首次实现季度获利，得益于按时交付利润率较高的船舶，以及削减成本措施提振获利。
路透巴西利亚9月29日 - 巴西央行周一表示，将继续维持利率不变一段时间，但警告称如果通胀未能消退，决策者将毫不犹豫地收紧货币政策。
巴西央行经济政策主管Carlos Hamilton de Araujo向记者表示，该行只会考虑升息或保持指标Selic利率不变。
“若通胀前景需要，我们应该也会立即出台货币政策，”Araujo称。
周一稍早，央行称预计未来几年通胀将缓慢降向政府目标区间中心，暗示当前无需调整利率。
Araujo表示，央行将使用货币政策来抵御本币疲软对通胀的影响。当日稍早，巴西雷亚尔 触及近六年低点。
央行在季度通胀报告中，将2014年经济增长预估从此前的1.6%下调至0.7%。据周一发布的央行调查，下修后的预估仍高于市场分析师预估中值0.29%。
央行将2014年通胀预估从6.4%小幅下调至6.3%，而2015年通胀预估则从此前的5.7%升至5.8%。
央行预计，2016年第三季通胀率将降至5%，但仍高于政府目标中心值4.5%。(完) (编译 朱晓军；审校 戴素萍)
路透首尔4月27日 - 韩国大宇造船周四报告称，四年多来首次实现季度获利，得益于按时交付利润率较高的船舶，以及削减成本措施提振获利。
路透上海4月27日 - 以下为中国2017年已完成发行的企业债具体情况: 发债主体 发行规模 期限 簿记建档日 票面利率 利率区间 主体评级 认购倍数 备注 (亿元人民币) (年) (或招标日) ------------------------------------------------------------------------------------------------ *乌鲁木齐城建 20 4 4/25簿记建档 5.18% 上限5.50% AAA 2.685 第3年末投资者选择权 投资集团小微企业增信集合债 第3年末投资者选择权 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 资兴市城市 8 7 4/26簿记建档 6.00% 上限6.00% AA 1.0
欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= 简阳市现代 13.7 7 4/21簿记建档 6.00% AA- 4/24-4/28 东兴证券 工业投资发展 (第3-7年末偿还20%本金/重庆进出口信用担保公司和重庆三峡担保集团共同担保) ========================================================================================= 新沂市交通投资 12.5 7 4/21簿记建档 5.35% AA