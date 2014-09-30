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货币新闻 | 2014年 9月 30日 星期二 09:48 BJT

表格：澳洲8月经季调民间信贷较前月上升0.4%，房屋信贷增加0.6%

路透悉尼9月30日 - 澳洲央行周二公布，澳洲8月经季节调整后民间信贷较前月上升0.4%，房屋信贷较前月增加0.6%。

以下为数据细节(经季节调整百分比变动)：

8月 7月 较上年同期

信贷总额 +0.4 +0.4 +5.1

房屋信贷 +0.6 +0.5 +6.7

其他个人用途信贷 +0.2 +0.2 +1.1

企业信贷 持平 +0.2 +3.2

(完) (编译 李爽 审校　戴素萍)
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