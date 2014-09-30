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亚洲 | 2014年 9月 30日 星期二 08:02 BJT

《香港报摘》--经济日报9月30日

* 要闻版头条：

--占领中环拖累港股陷入波谲云诡的政治市，资金即离港避险。恒指昨在结算日急跌449点，再创三个月低位，夜期更一度失守23,000关，短线势考验22,800点支持力；投资界暂评估占中影响属短暂。

* 其他：

--占中对发展商卖楼影响初现，恒基 及新世界发展 旗下楼盘马鞍山迎海‧星湾御昨临时取消发布会；会德丰 旗下西营盘KENSINGTON HILL示范单位索性关闭半日；另部分楼盘则如期卖楼。

--联想集团 宣布收购IBM的x86伺服器业务交易，已完成所有监管规定，收购将于10月1日完成。董事长杨元庆称，伺服器业务将成为公司新收入引擎，料首年可贡献额外50亿美元收入。(完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。

台湾报摘 中国报摘 香港报摘 (整理 梁慧仪; 审校 林高丽)
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