企业并购：加国天然气巨擘Encana以59.3亿美元现金收购Athlon

路透卡加利/多伦多9月29日 - 加拿大最大天然气生产商Encana Corp 周一表示，将以59.3亿美元现金收购Athlon Energy Inc ，意在利用Athlon位于德州油产丰富的二叠纪盆地(Permian Basin)，启动推升液态能源石油与天然气产量的计划。

Encana将以每股58.50美元的价格收购Athlon，较Athlon周五收盘价溢价25%。这笔交易将使总部位于卡加利的Encana取得二叠纪盆地14万英亩油田的控制权，Encana表示，至2015年，液态能源产量将增长三分之二，至每日5万桶。

透过此次收购，在美加地区拥有六个页岩油田的Encana再添一个核心区域，Encana的主要支出皆倾注于这些油田。收购也让Encana从侧重天然气的企业，加速转型为主要石油制造商。首席执行官Doug Suttles去年开始推动转型。

“我们看好这笔交易，”Canoe Financial资深副总裁Robert Taylor表示，根据汤森路透数据，该公司持有约317万股Encana股权，“策略上而言与公司先前提出的行动方向相符...(价格)比许多人预期的高一些，但这是高品质的资产。”

Encana股价在多伦多证交所周一收涨0.47加元至24.06加元，Athlon在纽约证交所大涨24.8%至58.32美元。(完) (编译 陈宗琦；审校 张明钧)