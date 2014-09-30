企业并购：加国天然气巨擘Encana以59.3亿美元现金收购Athlon

韩股业绩：大宇造船逾四年来首次季度获利，因交付高利润船舶及削减成本
路透首尔4月27日 - 韩国大宇造船周四报告称，四年多来首次实现季度获利，得益于按时交付利润率较高的船舶，以及削减成本措施提振获利。
路透卡加利/多伦多9月29日 - 加拿大最大天然气生产商Encana Corp 周一表示，将以59.3亿美元现金收购Athlon Energy Inc ，意在利用Athlon位于德州油产丰富的二叠纪盆地(Permian Basin)，启动推升液态能源石油与天然气产量的计划。
Encana将以每股58.50美元的价格收购Athlon，较Athlon周五收盘价溢价25%。这笔交易将使总部位于卡加利的Encana取得二叠纪盆地14万英亩油田的控制权，Encana表示，至2015年，液态能源产量将增长三分之二，至每日5万桶。
透过此次收购，在美加地区拥有六个页岩油田的Encana再添一个核心区域，Encana的主要支出皆倾注于这些油田。收购也让Encana从侧重天然气的企业，加速转型为主要石油制造商。首席执行官Doug Suttles去年开始推动转型。
“我们看好这笔交易，”Canoe Financial资深副总裁Robert Taylor表示，根据汤森路透数据，该公司持有约317万股Encana股权，“策略上而言与公司先前提出的行动方向相符...(价格)比许多人预期的高一些，但这是高品质的资产。”
Encana股价在多伦多证交所周一收涨0.47加元至24.06加元，Athlon在纽约证交所大涨24.8%至58.32美元。(完) (编译 陈宗琦；审校 张明钧)
路透首尔4月27日 - 韩国大宇造船周四报告称，四年多来首次实现季度获利，得益于按时交付利润率较高的船舶，以及削减成本措施提振获利。
路透上海4月27日 - 以下为中国2017年已完成发行的企业债具体情况: 发债主体 发行规模 期限 簿记建档日 票面利率 利率区间 主体评级 认购倍数 备注 (亿元人民币) (年) (或招标日) ------------------------------------------------------------------------------------------------ *乌鲁木齐城建 20 4 4/25簿记建档 5.18% 上限5.50% AAA 2.685 第3年末投资者选择权 投资集团小微企业增信集合债 第3年末投资者选择权 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 资兴市城市 8 7 4/26簿记建档 6.00% 上限6.00% AA 1.0
欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= 简阳市现代 13.7 7 4/21簿记建档 6.00% AA- 4/24-4/28 东兴证券 工业投资发展 (第3-7年末偿还20%本金/重庆进出口信用担保公司和重庆三峡担保集团共同担保) ========================================================================================= 新沂市交通投资 12.5 7 4/21簿记建档 5.35% AA