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亚洲 | 2014年 9月 30日 星期二 08:09 BJT

《香港报摘》--信报9月30日

* 要闻版头条：

--＂占中＂提前启动，警方周日在中区施放87枚催泪弹武力清场，反而激起民愤，示威行动扩至九龙。恒指昨天收市跌近2%，港股市值单日蒸发4,631亿港元，港版恐慌指数飙升24%。

* 其他：

--美银美林指出，难以估算占中对GDP带来的实际影响，但按照去年本港金融和保险业对GDP贡献约15%来估算，假设占中活动令中环停顿三个工作天，涉及经济损失约5亿美元，相当于去年本港GDP的0.18%，影响轻微。

--港交所 行政总裁李小加表示，未确定＂沪港通＂何时开通，呼吁市场不要把占中与沪港通两件事情相提并论，又期望明年之后政策能扩至商品市场。

--上周五上市的强泰环保 ，昨天公布中期业绩前发盈警，指由于上市所产生的专业费用，令行政开支大幅增加，预期截至今年6月底止半年溢利将较去年同期大幅减少。(完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。

台湾报摘 中国报摘 香港报摘 (整理 梁慧仪; 审校 林高丽)
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