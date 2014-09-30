《香港报摘》--信报9月30日

中国房地产：紧缩政策下房企融资需双管齐下，证券化潜力巨大--仲量联行
路透北京4月27日 - 国际物业顾问--仲量联行周四表示，考虑到中国房地产政策趋紧，房企融资难度将进一步加大，商业抵押担保证券（CMBS）等新兴融资方式面临发展机遇，房地产投资信托基金（REITs）则面临租金收益率低等障碍，短期难有突破。
* 要闻版头条：
--＂占中＂提前启动，警方周日在中区施放87枚催泪弹武力清场，反而激起民愤，示威行动扩至九龙。恒指昨天收市跌近2%，港股市值单日蒸发4,631亿港元，港版恐慌指数飙升24%。
* 其他：
--美银美林指出，难以估算占中对GDP带来的实际影响，但按照去年本港金融和保险业对GDP贡献约15%来估算，假设占中活动令中环停顿三个工作天，涉及经济损失约5亿美元，相当于去年本港GDP的0.18%，影响轻微。
--港交所 行政总裁李小加表示，未确定＂沪港通＂何时开通，呼吁市场不要把占中与沪港通两件事情相提并论，又期望明年之后政策能扩至商品市场。
--上周五上市的强泰环保 ，昨天公布中期业绩前发盈警，指由于上市所产生的专业费用，令行政开支大幅增加，预期截至今年6月底止半年溢利将较去年同期大幅减少。(完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。
台湾报摘 中国报摘 香港报摘 (整理 梁慧仪; 审校 林高丽)
路透北京4月27日 - 国际物业顾问--仲量联行周四表示，考虑到中国房地产政策趋紧，房企融资难度将进一步加大，商业抵押担保证券（CMBS）等新兴融资方式面临发展机遇，房地产投资信托基金（REITs）则面临租金收益率低等障碍，短期难有突破。
* 短率靠向区间低位，短票利率低位则续跌 * 资金需求依旧不振，票券商月底缺口仍小 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 董永年 路透台北4月27日 - 台湾银行间短率周四靠向区间低位，短票利率低位续跌。资金调度人士表示，虽然今 日外资汇入力道趋缓，但市场看此趋势难改，银行间过剩流动性令短率在月底不见止稳回升。 他们指出，周四票券商的缺口通常会放大，但今日仍难见较大的资金需求。由于银行转进初级市场抢票， 令票券商发票量萎缩，调度需求因而降低，反而在拆款到期选择还款不续做。 〞大家都多钱，外商银行尤其多吧。〞一银行资调人员说。 另一银行资调人士则称，昨日外资大举涌入，虽然最后在央行干预下令汇率升幅大举收敛，但外资何以在 台币、台股升幅已大的时刻还不计代价进入台湾，背后动机与后续的效应值得玩味。 他认为，在台币升值趋势短期难以扭转下，货币市场过剩流动性的问题一时难见改善，至少在5月下旬报 税旺季来临前，短率都将维持低位。 台币兑美元周四微收贬，终止连五升
路透首尔4月27日 - 韩国大宇造船周四报告称，四年多来首次实现季度获利，得益于按时交付利润率较高的船舶，以及削减成本措施提振获利。