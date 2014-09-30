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货币新闻 | 2014年 9月 30日 星期二 09:50 BJT

日本数据：8月实质薪资较上年同期下滑，令消费者支出蒙阴

8月受薪者整体现金所得较上年同期增加1.4%，也低于上月修正后的2.4%。

日本4-6月当季经济环比年率为萎缩7.1%，是2009年全球金融危机以最大萎缩幅度，因消费税上调之后，消费支出及资本支出减弱。

以下为8月薪资与加班工资(单位为日圆)、工作时数以及员工人数等初步数据细节：

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8月 8月 7月

薪资(日圆) (年变动率%) %

整体现金薪资 274,744 +1.4 +2.4*

每月薪资 260,988 +0.7 +0.5*

-经常性薪资 241,875 +0.6 +0.3*

-加班工资 19,113 +1.8 +3.6*

-特别加给 13,756 +14.4 +7.3*

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员工人数(百万人)

整体人数 47.020 +1.6 +1.7*

一般雇员 33.237 +1.9 +1.1*

兼职员工 13.783 +0.6 +3.0*

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注："*"代表修正值。

参看完整表格,请点选厚生劳动省官方网站：(here)(完) (编译 孙茉莉/郑茵/李婷仪 审校 戴素萍/李爽/张明钧)
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