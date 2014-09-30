日本数据：8月实质薪资较上年同期下滑，令消费者支出蒙阴

中国房地产：紧缩政策下房企融资需双管齐下，证券化潜力巨大--仲量联行
路透北京4月27日 - 国际物业顾问--仲量联行周四表示，考虑到中国房地产政策趋紧，房企融资难度将进一步加大，商业抵押担保证券（CMBS）等新兴融资方式面临发展机遇，房地产投资信托基金（REITs）则面临租金收益率低等障碍，短期难有突破。
8月受薪者整体现金所得较上年同期增加1.4%，也低于上月修正后的2.4%。
日本4-6月当季经济环比年率为萎缩7.1%，是2009年全球金融危机以最大萎缩幅度，因消费税上调之后，消费支出及资本支出减弱。
以下为8月薪资与加班工资(单位为日圆)、工作时数以及员工人数等初步数据细节：
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8月 8月 7月
薪资(日圆) (年变动率%) %
整体现金薪资 274,744 +1.4 +2.4*
每月薪资 260,988 +0.7 +0.5*
-经常性薪资 241,875 +0.6 +0.3*
-加班工资 19,113 +1.8 +3.6*
-特别加给 13,756 +14.4 +7.3*
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员工人数(百万人)
整体人数 47.020 +1.6 +1.7*
一般雇员 33.237 +1.9 +1.1*
兼职员工 13.783 +0.6 +3.0*
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注："*"代表修正值。
参看完整表格,请点选厚生劳动省官方网站：(here)(完) (编译 孙茉莉/郑茵/李婷仪 审校 戴素萍/李爽/张明钧)
路透北京4月27日 - 国际物业顾问--仲量联行周四表示，考虑到中国房地产政策趋紧，房企融资难度将进一步加大，商业抵押担保证券（CMBS）等新兴融资方式面临发展机遇，房地产投资信托基金（REITs）则面临租金收益率低等障碍，短期难有突破。
* 短率靠向区间低位，短票利率低位则续跌 * 资金需求依旧不振，票券商月底缺口仍小 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 董永年 路透台北4月27日 - 台湾银行间短率周四靠向区间低位，短票利率低位续跌。资金调度人士表示，虽然今 日外资汇入力道趋缓，但市场看此趋势难改，银行间过剩流动性令短率在月底不见止稳回升。 他们指出，周四票券商的缺口通常会放大，但今日仍难见较大的资金需求。由于银行转进初级市场抢票， 令票券商发票量萎缩，调度需求因而降低，反而在拆款到期选择还款不续做。 〞大家都多钱，外商银行尤其多吧。〞一银行资调人员说。 另一银行资调人士则称，昨日外资大举涌入，虽然最后在央行干预下令汇率升幅大举收敛，但外资何以在 台币、台股升幅已大的时刻还不计代价进入台湾，背后动机与后续的效应值得玩味。 他认为，在台币升值趋势短期难以扭转下，货币市场过剩流动性的问题一时难见改善，至少在5月下旬报 税旺季来临前，短率都将维持低位。 台币兑美元周四微收贬，终止连五升
路透巴西圣保罗4月27日 - 全球最大铁矿石生产商--巴西淡水河谷第一季净利不及预期，受暴雨妨碍一个关键矿山的产出及财务支出增加影响。